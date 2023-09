Le quatrième jour du procès des organisateurs du convoi des camionneurs, Tamara Lich et Chris Barber, devrait porter, vendredi, sur la question de savoir si le contenu de Facebook devrait être considéré comme une preuve.

Tamara Lich et Chris Barber sont considérés comme les principaux organisateurs du mouvement de protestation contre les restrictions liées à la COVID-19 et contre le gouvernement fédéral. L’événement a duré trois semaines et a paralysé le centre-ville d’Ottawa.

Tamara Lich, originaire de l'Alberta, et Chris Barber, propriétaire d'une entreprise de camionnage en Saskatchewan, ont tous deux été arrêtés le dernier jour de la manifestation, avant que la police ne lance une opération de plusieurs jours pour déloger les manifestants.

Tous deux font face à des accusations de méfait, d'intimidation, d'entrave au travail des policiers et de conseil à d'autres personnes de commettre des méfaits. Mme Lich et M. Barber se défendent en affirmant que la protestation était un mouvement organique sans leader clair.

La Couronne estime que l'acceptation de la page Facebook Freedom Convoy 2022 comme élément de preuve dans le procès est la première étape de la procédure afin de prouver que les deux organisateurs ont conspiré ensemble et que toute preuve contre l'un d'eux devrait s'appliquer aux deux.

Publicité

L'avocat de Mme Lich, Eric Granger, dénonce pour sa part le fait que la Couronne essaie de présenter 212 pages de preuves sur Facebook, y compris des publications qui n'ont pas été faites par sa cliente et M. Barber.

Il insiste sur le fait qu’il ne s'agit pas du procès du convoi des camionneurs et que les preuves de la Couronne devraient plutôt se concentrer sur les actions des deux accusés.

Avec les informations de La Presse Canadienne