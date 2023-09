OC Transpo songe à réduire les coûts de transport pour les travailleurs hybrides

Selon un nouveau rapport d’OC Transpo, il serait possible de réduire le prix des transports en commun pour les travailleurs hybrides qui ne se rendent plus au bureau tous les jours.

La Ville d’Ottawa a envisagé un modèle de tarif hybride à la suite de la pandémie de COVID-19, lorsque les personnes qui se rendaient au travail chaque jour ont été contraintes de travailler à domicile.

Selon un rapport qui sera présenté le 14 septembre à la Commission du transport en commun d’Ottawa, ce modèle permettrait aux usagers de se munir d’une carte et d’acheter des tarifs réduits prépayés, valables pour un certain nombre de trajets sur un certain nombre de jours.

La carte expirerait une fois que les trajets auraient été utilisés ou que la période choisie se serait terminée.

Le système ne serait pas compatible avec le réseau d’autobus de la Société de transport de l’Outaouais, à Gatineau, de sorte que les usagers devraient toujours utiliser une carte Presto pour passer d’un réseau de transport à un autre.

Il a été demandé au personnel d’étudier la faisabilité d’un modèle de tarif réduit en avril, lorsque le conseiller municipal de Barrhaven-Ouest, David Hill, a présenté une motion en ce sens.

De nombreux travailleurs, comme les fonctionnaires fédéraux, sont retournés au bureau à temps partiel, Ainsi, selon M. Hill, ils n’effectuent plus les 34 déplacements nécessaires, par mois, qui justifient l’achat d’un abonnement mensuel.

Pour eux, le choix d’acheter un abonnement mensuel n'en est pas un. Ils vont donc prendre leur voiture , a déclaré David Hill, cet hiver. Celui qui siège également à la Commission en veut pour preuve l'utilisation desstationnements dans le centre-ville d’Ottawa qui sont très prisés.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller David Hill préside également le conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Un modèle malgré le déficit?

Le modèle tarifaire hybride est également envisagé pour augmenter la fréquentation et les revenus d’OC Transpo, qui a fait face à un déficit de 85,5 millions $ en 2022. Le transporteur devrait terminer l’année 2023 avec 51,3 millions $ en moins par rapport au budget.

Cependant, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, est loin de promettre son entrée en vigueur. Invitée au micro de l’émission Les matins d’ici, elle a confirmé regarder les possibilités , comme il a été convenu à la suite de la motion de David Hill.

Avec la situation financière d’OC Transpo qui est dans un manque à gagner, c’est peut-être pas intéressant pour nous d’offrir des tarifs réduits. Ce serait une belle occasion, mais il faut avoir les moyens de l’offrir , a dit la directrice générale.

Ouvrir en mode plein écran Renée Amilcar, directrice générale d'OC Transpo (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Pas une pilule magique

Une membre du conseil d’administration du groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa, Sally Thomas, croit toutefois qu’il est peu probable que les citoyens décident d'adopter à nouveau le transport en commun.

La raison pour laquelle je pense que cela ne fonctionnera pas est qu'il n'y a pas de solution aux incohérences et à l'inaptitude d'OC Transpo , a déclaré celle dont le groupe milite pour un transport en commun accessible et abordable à Ottawa.

Il se peut que la fréquentation augmente légèrement, mais je ne pense pas que cela fasse une différence significative parce que, de toute façon, leurs autobus ne sont toujours pas fiables , a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Sally Thomas est une usagère de Para Transpo qui se déplace en fauteuil roulant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

L’élu David Hill a précisé qu’il n’y aurait aucune restriction quant à l’admissibilité de cette carte, assurant que ce serait ouvert à toute personne qui ne ressent pas le besoin de se munir d’un abonnement mensuel.

Publicité

Il ne s'agit pas d'une pilule magique pour résoudre tous les problèmes, mais d'un outil de plus pour compléter l'objectif d'augmentation de la fréquentation des transports en commun.

Si les nouvelles options tarifaires sont approuvées par le conseil municipal d’Ottawa, elles pourraient être disponibles vers la moitié de l’année 2024, selon OC Transpo.