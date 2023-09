Enquête sur les allégations d’Ingérence étrangère au Canada : Trudeau prêt à témoigner

Le premier ministre Justin Trudeau s'est dit prêt à témoigner lors de la prochaine enquête publique sur les allégations d'ingérence étrangère dans les affaires du Canada, s'il est invité à comparaître.

Le chef du gouvernement du Canada a déclaré vendredi aux journalistes à Singapour qu'il le ferait volontairement et avec beaucoup d'enthousiasme. Il a ajouté qu'il pensait qu'il était important de parler franchement des défis auxquels sont confrontées les démocraties du monde entier.

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a annoncé la tenue de cette enquête publique et indépendante et a ajouté qu'elle serait présidée par la juge de la Cour d'appel du Québec Marie-Josée Hogue. Les allégations d'ingérence concernent notamment la Chine, la Russie et d'autres États étrangers, de même que des acteurs non étatiques.

M. LeBlanc, qui est aussi ministre des Institutions démocratiques, a assuré que la commissaire de l'enquête publique aura accès à tous les documents confidentiels du cabinet pertinents.

Il reste à voir quelle partie de son travail se déroulera à huis clos pour aborder des informations ayant trait à la sécurité nationale. Le ministre LeBlanc a souligné qu'il reviendra à la juge Hogue de déterminer quelles portions des audiences pourront ou non être publiques.

L'enquête s'ouvrira le 18 septembre prochain. La juge Hogue devra remettre un rapport intérimaire d'ici à la fin février, puis, un rapport final avant la fin de l'année 2024.