Hong Kong touché par les pires pluies depuis près de 140 ans

Hong Kong a été touchée vendredi par les pires précipitations jamais enregistrées depuis le début des relevés en 1884, qui ont submergé des rues et des stations de métro, contraignant les écoles à fermer, moins d'une semaine après le passage d'un super typhon.

Au total, 600 mm d'eau (soit 600 litres d'eau par mètre carrés) se sont abattus en 24 heures, soit un quart des précipitations moyennes annuelles, a indiqué l'observatoire de Hong Kong, l'agence météorologique de la cité.

De nombreuses routes ont été submergées. Photo : afp via getty images / BERTHA WANG

L'alerte noire, le plus haut niveau d'alerte, a été déclenchée et les habitants ont été invités à rester chez eux. La Bourse de Hong Kong, première place d'Asie, est restée fermée.

Tout mon quartier est isolé par les inondations , a décrit à l'AFP Olivia Lam, qui vit dans le secteur oriental de l'île.

Un des parkings souterrains du quartier est complètement noyé et autour de ma résidence, l'eau arrive jusqu'à la taille

Dans les rues du centre financier de l'île, les flots ont poussé des voitures à l'abandon et drainé une multitude de débris arrachés par les pluies diluviennes.

La métropole chinoise de Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, est pour sa part touchée depuis jeudi par des pluies torrentielles, les plus importantes jamais enregistrées depuis 1952, selon les médias d'État.

Comme une « baignoire » qui déborde

La région a connu des conditions météorologiques extrêmes et des températures record cet été, des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.

L'observatoire de Hong Kong a signalé que jusqu'à 158,1 millimètres étaient tombés en une heure durant la nuit, un niveau jamais enregistré en 140 ans.

De telles pluies diluviennes n'avaient pas été enregistrées depuis près de 140 ans. Photo : afp via getty images / BERTHA WANG

C'est comme déverser le contenu de quatre baignoires dans une baignoire : ça déborde , a résumé Eric Chan, le numéro deux du gouvernement local, lors d'une conférence de presse, évoquant un déluge centennal .

Selon les autorités, ces conditions extrêmes vont se poursuivre jusqu'à minuit (16 h 00 GMT). Plus de 80 personnes ont fait appel aux services d'urgence hospitaliers.

Outre les écoles, les autorités ont fermé les services de dédouanement du fret à la frontière entre Hong Kong et Shenzhen. Cette métropole, qui compte 17,7 millions d'habitants, est le siège de nombreuses entreprises technologiques.

L'opérateur du métro de Hong Kong a suspendu partiellement ses services sur l'une de ses lignes après l'inondation d'une station.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont posté des images montrant un métro ne s'arrêtant pas à la station Wong Tai Sin, dont le quai est envahi par les eaux. D'autres stations sont également touchées.

Sur plusieurs routes, des voitures et des bus étaient à moitié submergés.

Les inondations ont provoqué des affaissements de la chaussée. Les dégâts se chiffrent à près de 136 millions de dollars, estime Bloomberg. Photo : afp via getty images / STR

Environ 136 millions de dollars de dégâts

Un journaliste de l'AFP a vu des éboulements qui obstruaient une route à deux voies dans le quartier de Shau Kei Wan.

C'est une expérience douloureuse , se lamente Eli, un banlieusard frustré par son impossibilité à gagner son lieu de travail, dans le sud de l'île de Hong Kong.

Des routes sont également noyées sous la pluie dans l'île voisine de Lantau où les cours d'eau sont sortis de leurs lits.

L'agence Bloomberg Intelligence a estimé le coût des dégâts à au moins 93 millions d'euros (environ 136 millions de dollars).

Selon l'Observatoire de Hong Kong, les pluies torrentielles ont été provoquées par le creux de basse pression associé au reste de Haikui .

Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles « en raison des conditions extrêmes » Photo : afp via getty images / MLADEN ANTONOV

Le typhon Haikui a balayé Taïwan en début de semaine, faisant une centaine de blessés, déracinant des arbres et endommageant des routes, avant de se diriger vers le sud de la Chine, rétrogradé en tempête.

Le sud de la Chine a été frappé le week-end dernier par deux typhons successifs, Saola et Haikui.

Le changement climatique a augmenté l'intensité des tempêtes tropicales, avec plus de pluie et des rafales plus fortes entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers, selon des experts.