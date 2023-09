Entraves majeures cette fin de semaine dans le Grand Montréal

Des entraves majeures seront mises en place à Montréal durant cette fin de semaine, notamment sur les ponts de l'île aux Tourtes et Honoré-Mercier ainsi que dans l'échangeur Saint-Pierre.

Il est recommandé aux usagers de consulter le site de Mobilité Montréal (Nouvelle fenêtre) et sa page Facebook pour planifier leurs déplacements.

Ouvrir en mode plein écran Aperçu des entraves de cette fin de semaine dans le Grand Montréal. Photo : Mobilité Montréal

L’île aux Tourtes

Le pont de l’île aux Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville sera partiellement fermé de vendredi 22 h à lundi 5 h. Une voie sur deux sera fermée en direction est, alors que ce sera le cas pour une voie sur trois dans l'autre sens.

Ouvrir en mode plein écran Sur le pont entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), fermeture partielle de 1 voie sur 2 en direction est et de 1 voie sur 3 en direction ouest. Photo : Mobilité Montréal

Le pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier sera fermé complètement en direction de Montréal, samedi et dimanche, de 4 h à 22 h. La circulation se fera à contresens, à raison d'une voie par direction, vers la Rive-Sud.

Mobilité Montréal souligne qu'en direction de la Rive-Sud, l’entrée en provenance de la rue Airlie demeure ouverte. Les travaux sur la partie provinciale du pont sont sous la responsabilité du ministères des Transports et de la Mobilité durable.

Ouvrir en mode plein écran Fermeture complète du pont en direction de Montréal et contresens (1 voie par direction) sur le pont en direction de la Rive-Sud (R-138 ouest, pont amont). Photo : Mobilité Montréal

L'échangeur Saint-Pierre

Pour l’échangeur Saint-Pierre, il y aura une fermeture de la bretelle menant de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 (vers la 1re Avenue et l’aéroport) de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h et de dimanche 23 h à lundi 5 h. Le détour se fera par la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et en effectuant un demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Toujours sur la route 138 est, il y aura une fermeture de deux voies sur trois entre la rue Clément et l'échangeur, de samedi 5 h 30 à dimanche 23 h. L’entrée de la rue Clément sera bloquée toute la fin de semaine, soit de vendredi 23 h à lundi 5 h 30.

La nuit, la route 138 est sera complétement fermée. Samedi, ce sera de 1 h à 7 h, alors que ce sera de 23 h à 5 h dans la nuit de dimanche à lundi.

Ouvrir en mode plein écran Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A‑20 ouest (vers la 1re Avenue et l’aéroport). S'ajoute aussi, sur la R-138 est, la fermeture de 2 voies sur 3 entre la rue Clément et l’échangeur. Photo : Mobilité Montréal

Autoroute 40

À Sainte-Anne-de-Bellevue, il y aura fermeture complète de l'autoroute 40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante de vendredi 23 h à samedi 8 h, de samedi 23 h à dimanche 9 h et de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h. Le détour se fera par la voie de desserte.

Ouvrir en mode plein écran À Sainte-Anne-de-Bellevue, il y aura fermeture complète de l'autoroute 40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante de vendredi 23h à samedi 8h, de samedi 23h à dimanche 9h et de dimanche 22h30 à lundi 5h. Photo : Mobilité Montréal

Autoroute 13

Sur l’autoroute 13, il y aura fermeture partielle de deux voies sur trois entre le début du pont Louis-Bisson et la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame) de vendredi 23 h à samedi 8 h et dimanche de 22 h 30 à lundi 4 h 30.

À Laval, ça sera une fermeture complète de l'autoroute 13 nord, entre la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame) et l'entrée suivante de samedi de 22 h à dimanche 6 h.

Entre Laval et Boisbriand, il y aura une fermeture complète entre la sortie 12 et l'entrée de la route 344 de samedi de 22 h à dimanche 6 h.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses fermetures nocturnes sont prévues sur l'autoroute 13, dans le secteur de Laval. Photo : Mobilité Montréal

Autres fermetures

Mobilité Montréal met en lumière d'autres entraves qui pourraient compliquer la vie des automobilistes entre le 8 et le 11 septembre.

À Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie, les conducteurs qui circulent sur la route 136 est en provenance du tunnel éponyme ne pourront pas emprunter la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent, rue Berri), de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le projet d'aménagement de la Place des Montréalaises est en cause.

Toujours dans l'arrondissement Ville-Marie, on signale la fermeture complète de la rue Mansfield, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest, de vendredi 19 h à dimanche 8 h.

À Montréal, dans Côte-des-Neiges, Outremont et Ville-Marie, il faut prévoir la présentation du Grand Prix Cycliste de Montréal (Nouvelle fenêtre), le dimanche 10 septembre. Des modifications à la circulation et au stationnement seront en vigueur.

Enfin, le pont Serge-Marcil – le segment de l'autoroute 30 entre Les Cèdres et Salaberry-de-Valleyfield – sera fermer complètement en direction est, vendredi, samedi et dimanche de 20 h à 6 h le lendemain.