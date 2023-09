Limite d’enregistrement des vols, plan de retour pour Hay River, ce qu’il faut noter

Lors de leur point de presse de jeudi soir, les autorités des Territoires du Nord-Ouest ont indiqué aux résidents évacués que la date limite d'enregistrement pour un vol de retour gratuit à destination de Yellowknife est fixée à vendredi.

Le porte-parole de la gestion des urgences au ministère des Affaires municipales et communautaires, Jay Boast, invite la population à s’inscrire dès que possible.

Passé ce délai, le gouvernement territorial ne peut pas garantir de place gratuite en avion aux retardataires, prévient Shane Thompson, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles.

Hay River : un plan annoncé vendredi

Concernant les personnes évacuées de Hay River, une ville de plus de 3500 habitants toujours menacée par un brasier, la mairesse, Kandis Jameson, annonce qu’un plan de retour sera rendu public vendredi après-midi.

Publicité

Des dates pour un retour effectif seront fixées lors d'une réunion lundi prochain.

Le maire adjoint de Fort Smith, Jay Macdonald, dit pour sa part que le maire et le conseil municipal se concentrent pour le moment sur la sécurité de la communauté et des premiers intervenants. Il espère que les évacués de la Municipalité pourront rentrer chez eux le plus tôt possible.

Seuls les habitants de Yellowknife et de sa région ont entamé leur retour à domicile.

Selon Jay Boast, 268 résidents sont déjà rentrés chez eux mercredi en avion, tandis que 676 véhicules ont traversé le pont Deh Cho en direction du nord.

Un autre signe du retour à la normale à Yellowknife, la rentrée scolaire est prévue le 14 septembre.