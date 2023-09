Quand les nouvelles habitudes de consommation forcent les commerçants à s’adapter

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas épargné par plusieurs fermetures de commerces. Dans les dernières semaines, plusieurs restaurants et commerces de Jonquière et de Chicoutimi, situés dans des secteurs névralgiques, ont cessé leurs activités.

Ces fermetures sont pour la plupart liées à des changements d’habitudes de consommation de l’après-pandémie, selon la directrice régionale de l’École des entrepreneurs du Québec pour le campus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Karine Jean.

On entend beaucoup d’entrepreneurs constater que les habitudes de consommation des gens ont changé. [...] Le taux d’achalandage des magasins est difficile et pour les restaurants aussi , constate Karine Jean en entrevue à l'émission Place publique.

Depuis la pandémie, le télétravail est plus populaire que jamais et les centres-villes sont de plus en plus délaissés. Les employés ont moins tendance à aller au restaurant pour le dîner ou pour le 5 à 7 après le quart de travail.

[Les entrepreneurs] n’ont pas la réponse qu’ils voudraient après la pandémie , a-t-elle ajouté.

Des méthodes pour bien s’adapter

De plus en plus, les entreprises tendent à revoir leur modèle d’affaires afin de s’adapter aux nouvelles réalités du marché post-pandémique avant d’envisager une fermeture.

Karine Jean constate que plusieurs entreprises envisagent une certaine décroissance, que ce soit en limitant les dépenses, en réduisant l’équipe ou en diminuant la superficie de leur espace physique.

Des gens vont innover, faire des pivots, proposer de nouveaux services ou de nouveaux produits avant de mettre la clé sous la porte , a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant Le Barillet de Jonquière cesse ses activités après presque 60 ans d'existence. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des entreprises qui allaient déjà mal

Karine Jean admet toutefois que les prêts d’urgence accordés à certaines entreprises pendant la pandémie n’ont fait que repousser leurs difficultés à plus tard.

Il y a des entreprises qui allaient mal avant la pandémie, qui ont profité de ce prêt d'urgence [pour] continuer d’être sur le respirateur artificiel, mais ces entreprises ne vont pas mieux qu'avant la pandémie parce qu’ils ont juste utilisé l'argent pour essayer de se mettre la tête dans le sable , a-t-elle mentionné.

Mercredi, une institution de Jonquière ayant pignon sur la rue Saint-Dominique depuis 1966, le restaurant Le Barillet, annonçait sa fermeture. Les conséquences de la pandémie ont été évoquées par son propriétaire, Michel Tremblay.

D’autres commerces de Jonquière, au Carré Davis, ont fermé dernièrement, dont Tite Frette, Plantes & Fleurs Café et l’épicerie de quartier et du café La Réserve.

Une situation qui n'inquiétait pas outre mesure le président de l’arrondissement Carl Dufour, qui affirmait mercredi que de nouvelles entreprises verraient le jour dans ce secteur dans les prochains mois.

À Chicoutimi, deux restaurants de la rue Racine ont fermé en l’espace de deux semaines, soit la Parizza et L’Gros Luxe.