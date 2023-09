Chaque fois que le gouvernement Trudeau a tenté de rassurer les Canadiens inquiets de l’ingérence étrangère, la méthode choisie s’est invariablement retournée contre lui. Il espère maintenant que l’enquête publique mette un terme à cette séquence.

Vous souvenez-vous du rapport Rosenberg?

C’était la première tentative du gouvernement de Justin Trudeau pour rassurer les Canadiens inquiets que l’ingérence étrangère ait pu compromettre la validité du résultat des élections fédérales de 2021.

Morris Rosenberg, qui avait le mandat d'évaluer le travail du comité de surveillance sur les tentatives d’ingérence étrangères, avait conclu que ce dernier avait bien fonctionné .

Les conservateurs, qui pensent depuis longtemps que des acteurs étrangers ont nui à l’élection de certains de leurs candidats, ont rapidement souligné que Morris Rosenberg avait aussi été président de la Fondation Trudeau.

Les doutes sur son intégrité et la qualité de son travail ont rapidement fait surface et relancé le débat. Cela a aussi marqué le début des premiers appels à la tenue d’une enquête publique.

Un rapporteur spécial

Mais dans l’entourage du premier ministre, plusieurs étaient convaincus qu’une enquête publique ne pouvait offrir que très peu de transparence, en raison de la nature secrète des documents qu’elle devrait étudier. On craignait aussi que l’opposition n’utilise pareil forum pour poursuivre ses attaques à l’endroit du gouvernement.

Devant la pression de plus en plus grande, Justin Trudeau a plutôt annoncé la nomination… d’un rapporteur spécial pour faire la lumière sur la question.

Loin de calmer les choses, l’arrivée de David Johnston n’aura fait que jeter de l’huile sur le feu. Ses liens avec la Fondation Trudeau et la famille du premier ministre en faisait une cible de choix pour l'opposition.

Moins de trois mois après sa nomination, il a jeté la serviette le 9 juin… incapable de convaincre les parlementaires que son travail méritait d’être pris au sérieux.

Ouvrir en mode plein écran David Johnston le 6 juin dernier alors qu'il s'apprête à témoigner au comité parlementaire. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Marcher sur la peinture

Aujourd’hui, le gouvernement fédéral doit donc y aller de la solution qu’il jugeait inutile et inefficace il y a peine quelques mois : celle d’une enquête publique.

L’annonce du ministre Dominic LeBlanc, jeudi, représente probablement la meilleure journée qu’a connue son gouvernement depuis plusieurs mois, sur une question liée à l'ingérence étrangère.

Une contrainte plus qu'une décision. On les avait dans les câbles , me dira un député de l'opposition. Ils n’avaient plus le choix.

Mais le dossier est devenu tellement politique, tellement partisan, tellement toxique, diront certains, que le recrutement d’un commissaire s’est avéré difficile. Selon un élu impliqué dans le processus, une demi-douzaine de candidats potentiels auraient décliné la proposition. Un bilan également rapporté par le quotidien anglophone National Post, plus tôt cet été.

La nomination de la juge Marie-Josée Hogue va-t-elle permettre au gouvernement de tourner la page et d’imposer son message au cours des prochains mois? Justin Trudeau doit sûrement le souhaiter.

Ouvrir en mode plein écran La juge Marie-Josée Hogue. Photo : Université de Sherbrooke

Mais derrière la solution que peut représenter l'enquête publique, il y a aussi certains risques.

Le gouvernement pourrait-il être victime de l'exercice, éclaboussé par exemple par de nouvelles révélations? L’enquête publique a cela de particulier que celui qui la déclenche peut en perdre rapidement le contrôle. Demandez à Paul Martin ce qu’il a pensé de la commission Gomery sur le scandale des commandites.

Au bureau du premier ministre, on mise probablement sur le fait qu’on connaît le contenu des documents qui seront étudiés par la juge Hogue… et que de toute façon, rien ne peut égaler ce que les libéraux ont traversé durant les premiers mois de 2023.

Tourner la page

L’enquête publique, la commissaire et le mandat approuvé unanimement par tous les partis donnent peut-être au gouvernement un peu de répit. Mais ils devraient surtout lui rappeler qu’en retardant l’inévitable, il est aussi le seul responsable de son sort.

Le vrai test maintenant, ce sera sa capacité à réagir aux conclusions de l'enquête et à adopter les changements qui pourraient être suggérés par la juge Hogue. Or, en annonçant l’enquête publique, le ministre Dominic LeBlanc a du même souffle refusé de s’engager à respecter les recommandations de la commissaire.

Une approche qui mériterait peut-être déjà d’être ajustée, si le gouvernement espère ultimement garantir aux Canadiens que leur choix lors des prochaines élections n’aura fait l’objet d’aucune ingérence.