Les revendications du secteur forestier s’invitent au caucus de la CAQ

Des entrepreneurs et des travailleurs forestiers réclament une rencontre avec le premier ministre François Legault et la tenue d’états généraux sur la forêt dans les plus brefs délais. Ils ont fait connaître leurs revendications en marge du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ), jeudi après-midi, dans le stationnement de l’hôtel Delta Saguenay dans l’arrondissement de Jonquière.

Un point de presse avait été organisé en présence de plusieurs représentants du secteur forestier qui se sont regroupés en juillet dernier pour parler d’une même voix. En plus de demander la tenue d’états généraux, ils veulent la création d’un programme de reboisement pour assurer l’avenir de cette ressource.

Bien qu’ils espéraient rencontrer le premier ministre, c'est finalement la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, qui est venue les rencontrer quelques minutes de manière informelle. Elle a affirmé qu'elle entendait leurs revendications.

Des travailleurs d'entreprises forestières réclament un investissement massif dans le reboisement et des compensations pour les pertes subies en raison des feux de forêt.

Ce que je me suis engagé à faire, c’est de les rencontrer pour poursuivre ces discussions-là et continuer d’être à l’écoute pour adapter les mesures et pouvoir être en ajustements des pratiques , a-t-elle lâché aux médias.

On a dit ce qu’on avait comme besoin. On a donné comme mandat à madame la ministre d’organiser une rencontre avec M. Legault. On va continuer de se faire voir tant qu’on n’aura pas rencontré M. Legault. C’est le chef d’orchestre, c’est le seul qui peut dénouer l’impasse parce que chaque fois qu’on a un enjeu, on se promène entre deux, trois ministères , a affirmé le directeur général de l’Association des entrepreneurs sylvicoles du Québec, Fabien Simard.

Aide insuffisante

Les travailleurs et les entrepreneurs du secteur forestier estiment que les compensations et l’aide financière offerte par Québec depuis le début de l’été à la suite des nombreux feux de forêt est insuffisante, notamment l’aide de 50 millions de dollars sous forme d’un prêt ou de garantie.

Le député de Lac-Saint-Jean Éric Girard (à droite) s'adresse au préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, et président d'Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon (à gauche).

À date, ce qu’on a vu, ce sont des plasteurs, et on n’est plus à l’époque des plasteurs. L’approche Band-Aid ne peut plus fonctionner. Il faut qu’on revoit les choses en profondeur. Les aides qui ont été consenties ne répondent absolument pas aux besoins de l’entreprise ni des travailleurs , a lancé en mêlée de presse le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier.

L’Alliance forêt boréale demande un plan clair de Québec, et ce, rapidement.

Il faut absolument reboiser tous ces secteurs-là. Il faut absolument repartir sur la stratégie nationale de production de bois. Il faut absolument qu’il y ait des investissements massifs qui soient faits en sylviculture parce qu'on a des pertes énormes. Il faut absolument que le gouvernement se commette pour justement rentrer là-dedans , a dit le président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon.

Manifestation du Front commun

Par ailleurs, quelque 200 travailleurs syndiqués du Front commun, qui sont en négociation avec le gouvernement du Québec, se sont réunis presque au même moment.

Environ 200 personnes se sont réunies à Jonquière pour manifester en marge du congrès de la CAQ.

Ils souhaitent que les négociations avancent plus vite dans le secteur public et veulent de meilleures conditions de travail et des augmentations salariales.

C’est important de négocier. On veut une entente satisfaisante. On est aux tables de négociations, mais actuellement, le gouvernement met des fins de non-recevoir sur plusieurs de nos demandes , déplore la présidente du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière, Nicole Émond.

Les travailleurs exigent notamment un meilleur pouvoir d’achat dans le contexte inflationniste actuel et implorent le gouvernement de prendre conscience de la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs comme celui de l’éducation.

Avec des informations de Mireille Chayer