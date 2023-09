Depuis quelques années, les changements climatiques entraînent des saisons de pommes plus hâtive au Nouveau-Brunswick, un phénomène qui peut nuire aux récoltes des vergers de la province.

En 2021, le ministère de l’Agriculture du Nouveau-Brunswick a constaté que l’éclatement des bourgeons des pommiers McIntosh dans la région de Fredericton est survenu le 20 avril, soit neuf jours plus tôt que l’année précédente.

Cette année-là, des températures plus chaudes, un réchauffement plus rapide du sol et la faible accumulation de neige pendant l’hiver ont aussi fait fleurir les pommiers une semaine plus tôt que la moyenne des dix années précédentes.

Bien qu’un développement précoce des fleurs fait en sorte que la récolte arrive plus tôt pour les amateurs de pommes, cela augmente néanmoins le risque de gel, ce qui peut s’avérer désastreux pour les producteurs.

Ouvrir en mode plein écran Marcel et Bernadette Goguen, propriétaires de la Ferme Marcel Goguen à Cocagne Photo : Radio-Canada / Xavier Lord-Giroux

À la Ferme Marcel Goguen, à Cocagne, on constate ces changements depuis quelques années. La saison est devancée d’à peu près une semaine , confirme la copropriétaire de la ferme, Bernadette Goguen.

Publicité

Ça fait quelques années qu’on a des périodes de gel au début du mois de juin, quand les fleurs de pommiers sont en émergence ou en fin d’émergence. Ça ruine les fleurs et elles avortent, elles ne peuvent pas produire de pommes , déplore l'agricultrice.

Risque d’ouragans

Il n’y a toutefois pas que les températures plus chaudes qui peuvent avoir un impact sur les récoltes.

L’an dernier, l’impact de la tempête post-tropicale Fiona a été significatif pour Irishview Estates, un verger près de Moncton qui compte près de 180 000 pommiers.

On a perdu beaucoup de pommes, plusieurs sont tombées des arbres. Celles qui sont restées accrochées se sont abîmées en se cognant les unes contre les autres. Ça fait baisser la valeur du produit, on obtient moins d’argent pour la récolte , raconte la copropriétaire du verger, Louise Petitpas.

À l’avenir, c’est surtout la fréquence et la force des ouragans, appelées à augmenter à cause du dérèglement climatique, qui l’inquiète.

Publicité

C’est stressant, c’est sûr. Cette semaine, on a un ouragan [Lee] qui approche, on regarde tout le temps la météo, on espère que ce ne sera pas trop intense dans la région , précise-t-elle.

Même si la Ferme Marcel Goguen a été épargnée par Fiona, on ne se fait pas d’illusions quant à l’avenir. Les vergers néo-brunswickois devront bien apprendre à vivre avec les événements climatiques extrêmes. Difficile, toutefois, de prédire comment ils y arriveront, dit Bernadette Goguen.

Peut-être faudra-t-il prévoir des variétés de pommes prêtes avant ou après la saison des ouragans. Ou peut-être qu'il faudra commencer à développer des pommes qui restent bien attachées , indique-t-elle.

La pluie, cadeau tombé du ciel

Bien que la saison pluvieuse de 2023 a été un casse-tête pour bien des agriculteurs au Nouveau-Brunswick, la récolte de pommes s’annonce bonne chez les Goguen.

C'est une belle saison. La pluie a aidé. C'est une plus grosse récolte que l'année passée.

Au début de la saison, la pomme ne va pas être aussi rouge que d'habitude, à cause que la saison de pousse a été plus allongée. Mais ça semble être une très belle saison , dit Marcel Goguen.

Avec des informations de Xavier Lord-Giroux et de l’émission L’heure de pointe