La Saskatchewan doit aller vers les énergies vertes pour son futur selon un expert

Face aux changements climatiques avec son lot de feux de forêt et de sécheresse, la Saskatchewan doit se tourner vers les énergies renouvelables, selon le Conseiller politique à l'Institut international du développement durable (IISD), Bernard Soubry, indiquant que les signaux sont déjà au rouge.

On entre dans l'ère critique des changements climatiques avec les effets des gaz à effet de serre qu'on voit comme les températures qui augmentent, les feux de forêt, la fumée entre autres , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Beaucoup de Saskatchewanais ont connu cela cette année et cela va de façon crescendo si rien n'est fait, prévient Bernard Soubry.

Lorsque les températures montent, on a une plus grande tendance de sécheresse, en agriculture on peut voir des effets néfastes comme les gens dans les Prairies, ça peut aussi avoir de grands effets sur le système de santé , explique Bernard Soubry.

Chaque 10e de degré compte dans une situation comme celle-ci, c’est-à-dire que chaque tonne de carbone qu'on n’émet pas en transitionnant notre économie et nos énergies vers des sources renouvelables va aider à baisser ces effets-là et à garder les gens en sécurité.

Selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), L’Alberta et la Saskatchewan ont enregistré un réchauffement de 1,9 °C depuis le milieu du 20e siècle.

Aussi, l’agence fédérale prévoit que ces régions vont continuer à se réchauffer plus rapidement que la moyenne mondiale. D'où l’appel de Bernard Soubry à l'endroit des décideurs de la Saskatchewan.

Comme l’a dit le secrétaire général de l' ONU , quand les températures sont en train de croître, ce sont les décideurs politiques qui doivent augmenter le niveau de l’action, et la vitesse à laquelle ils transitionnent, et en Saskatchewan, il y a un grand besoin de transitionner les énergies du charbon et du gaz vers des énergies renouvelables comme les énergies éolienne et solaire , indique-t-il.

Selon Bernard Soubry, ces énergies seront à long terme plus bénéfiques et abordables pour beaucoup de personnes en Saskatchewan.