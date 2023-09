Shawinigan applaudit l’annonce du gouvernement Legault qui adopte des mesures pour accélérer le déploiement du réseau québécois de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les retombées s’annoncent intéressantes pour les fabricants de bornes de recharge qui s’y trouvent. On savait que la demande était vouée à connaître une hausse exponentielle. Elmec prévoit devoir doubler et même tripler sa production. L’entreprise s’apprêtait d’ailleurs à déménager du secteur Grand-Mère, où se trouvent ses ateliers, vers l’immense bâtiment qu’elle a fait construire à Trois-Rivières

Trois-Rivières est quand même trois fois plus grande, la bâtisse. Donc, on est capable d’amener plus d’inventaires, plus d’employés et robotiser une partie de la production , explique Jean-Marc Pittet, le président d’Elmec.

Flo, anciennement AddÉnergie, fabrique annuellement dans ses installations déjà agrandies à Shawinigan 30 000 bornes par année. L’entreprise voit dans l’annonce gouvernementale un appel à l’action.

Frédérique Bouchard, gestionnaire principale, Affaires publiques au sein de l’entreprise, indique que ça fait plusieurs années que Flo, de par son siège social à Québec et de par ses installations de production à Shawinigan, se prépare pour cette vague-ci et donc c’est sûr qu’on travaille à plein régime depuis plusieurs années pour être en mesure de saisir cette vague-là.

Publicité

Le plan du gouvernement Legault est d’avoir d’ici 2030 sur les routes du Québec, deux millions de véhicules électriques. Le calcul est que l’ajout de bornes de recharge va contribuer à l’atteinte de cet objectif.

Les retombées de cette annonce encouragent Shawinigan à poursuivre sur la voie de l’électrification des transports

Cette annonce-là indique de façon assez claire que le gouvernement du Québec veut d’abord et avant tout faire de la filière batterie le chef de file du développement économique au Québec et en même temps, quand c’est chez nous qu’on les fait [les bornes de recharge], c’est une double bonne nouvelle , se réjouit le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Sans doute la confirmation que la région aura son rôle à jouer dans cette nouvelle stratégie, les six bornes de recharge ayant servi de décor à l’annonce du premier ministre François Legault, jeudi, avait été amenées spécialement de Shawinigan.