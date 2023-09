Le grand jour approche à grands pas pour Matthew Bergeron. Il ne compte peut-être pas les nuits ni encore moins les heures, mais le Victoriavillois réalisera enfin son rêve dimanche lorsqu’il mettra les pieds sur le terrain du stade Mercedes-Benz, à Atlanta, en participant à son premier match de saison régulière dans la Ligue nationale de football (NFL) en endossant l’uniforme des Falcons.

Évidemment excité par cet événement — on le serait à bien moins —, Bergeron a malgré tout affiché son habituel calme lorsqu’il s’est présenté devant la presse québécoise jeudi par visioconférence.

Comme à chaque année avant le premier match de la saison, comme depuis que j’étais au football jeunesse à Victoriaville ou à Syracuse, le premier match de la saison c’est toujours quelque chose qui est vraiment excitant pour moi, donc j’ai vraiment hâte de faire ça, puis de faire mon premier match dans cette ligue , lance-t-il d’emblée.

Tout porte à croire, selon les plus récentes prévisions, que le joueur de ligne offensive sera de la formation partante contre les Panthers de la Caroline au poste de garde à gauche. Mais il ne se formalise pas outre mesure de la pression qui accompagne cette désignation.

Je suis tellement focus que je ne me rends même pas compte. Pour moi, c’est juste du football. À l’extérieur, c’est une plus grosse ligue, il y a beaucoup plus de publicité, tout ça, mais pour moi à la fin de la journée, ça reste du football donc je ne me mets pas vraiment la pression , poursuit-il.

Ce qui est important quand tu joues au football à un certain niveau, c’est qu’il faut que t’aille une très forte confiance en toi.

N’empêche, jamais il n’aurait cru un soir de février 2012, alors rivé devant son téléviseur pour voir Giants de New York remporter le Super Bowl, que près de 12 ans plus tard il serait lui aussi un membre de la NFL. Quand j’étais petit, je ne croyais même pas que c’était possible. Puis dans la dernière année, c’est un but qui se rapprochait. […] Même d’être ici puis d’être repêché, je pense que c’était quelque chose que je ne pensais même pas qui était possible.

Repêché au 2e tour, 38e au total, par l’équipe de la Georgie, Bergeron pourra compter sur le support de sa famille dimanche, comme ce fut le cas tout au long de son parcours jusqu’ici. Ils sont avec moi tous les matchs, donc ils vont être là ce match-ci en fin de semaine. Puis, je suis vraiment content qu’ils aient le temps de venir. Mon petit frère a commencé à jouer au football aussi donc après sa game, ils vont prendre l’avion puis descendre ici , explique le colosse.

Dans l’ombre

Cette chance d’obtenir un départ à sa première semaine d’activité, il la doit en partie, bien malgré lui, à la blessure de son collègue Matt Hennessy, dont la saison est possiblement terminée. Ce dernier, qui était pressenti pour obtenir le poste convoité par Bergeron, a aggravé une ancienne blessure.

La porte s’est donc ouverte pour le Québécois lors du camp d’entraînement et il n’a pas déçu la direction des Falcons.

Ce faisant, il sera aux premières loges pour les débuts d’une autre recrue : le porteur de ballon Bijan Robinson, sensation en devenir dans la NFL, repêché au 8e rang au total par Atlanta lors du dernier encan.

Matthew Bergeron aura notamment la tâche de créer les brèches dans la défensive adverse pour lui permettre de transporter le ballon le plus loin possible. C’est un joueur exceptionnel ! Je pense qu’il a travaillé fort tout le camp. Puis, j’ai vraiment hâte de voir les fruits de son travail , dit Bergeron.

Il note au passage que les joueurs de ligne offensive performent bien souvent dans l’ombre des joueurs étoiles. C’est ça qui est beau de notre position. Je pense que c’est une position [où] tu donnes beaucoup, puis tu travailles dans l’ombre. C’est quelque chose que j’adore faire de la position. Mon but, c’est de faire ma job au meilleur de mes dispositions, puis de voir tout le monde voir les quarts-arrière, voir les receveurs attraper les passes et voir les porteurs de ballons s’échapper pour des longues courses, c’est vraiment ça qui me donne la joie.

Et de la joie, gagne ou perd dimanche, il en aura sans doute à profusion puisqu’il jouera maintenant dans la cour des grands.