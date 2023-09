Alerte d’orages violents à Ottawa et en Outaouais

Environnement Canada a émis une alerte d'orages violents, jeudi soir, visant la ville d'Ottawa, les municipalités de Renfrew, Arnprior et Calabogie, plus à l'ouest de la capitale fédérale, ainsi que certains secteurs en Outaouais comme Wakefield.

Les météorologues d’Environnement Canada s’attendent à de fortes rafales et des précipitations abondantes.

Des vents allant jusqu’à 90 km/h pourraient se faire ressentir dans les secteurs les plus susceptibles d’être touchés comme Kanata et Orléans.

En Outaouais, on prévoit des fort vents et de la grêle à certains endroit comme Wakefield et dans le secteur de la rivière du Lièvre

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules , prévient Environnement Canada.