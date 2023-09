Grogne chez des propriétaires du secteur Vauvert en raison d’un règlement municipal

Les propriétaires du secteur Vauvert à Dolbeau-Mistassini doivent depuis le mois de juin respecter un règlement municipal qui limite à une seule le nombre de roulottes permises sur leur terrain.

Même si le règlement n'est pas nouveau, il n'avait toutefois pas été appliqué dans le passé, ce qui a donc causé des surprises chez des résidents en apprenant la nouvelle.

Le règlement en question indique qu’ils sont passibles d'une amende de quelques centaines de dollars de la Ville, s’ils ne s'y conforment pas.

On comprend que ça a été un choc pour les résidents. On vient chambouler un peu leurs habitudes. C'est un règlement qui existait depuis très longtemps, mais qui n'était pas vraiment appliqué pour des raisons aussi, peut-être par manque de ressources , a indiqué Stéphane Houde, maire suppléant de Dolbeau-Mistassini.

[La Ville] a envoyé aux citoyens des lettres, deux ou trois, leur disant que : "bon, maintenant c'est fini la récréation." [...] Ça s’est fait quand même rapidement. Je pense que ça aurait pu être mieux enrobé. Expliquer aux gens le pourquoi et que c'était mieux d'appliquer le règlement , a affirmé pour sa part Suzanne Morin, présidente de la Ligue des propriétaires de Vauvert.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la Ligue des propriétaires de Vauvert, Suzanne Morin, n’était elle-même pas pour l’ajout d’une roulotte sur les terrains jusqu’à ce qu’elle entende les arguments de ses voisins. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des abus ont forcé l’application du règlement

Des plaintes de citoyens et d'autres préoccupations de la Ville ont mené à l'application du règlement.

Publicité

Il y a eu des gens qui vraiment ont exagéré. Il y a eu des places où il y a eu des dizaines de roulottes , a ajouté Suzanne Morin.

Quinze constats d'infraction ont été remis parmi les 430 propriétaires concernés.

Des discussions auront lieu avec la Ville

Un comité formé de citoyens à la fois pour et contre le règlement a été formé. Des rencontres ont eu lieu avec la Ville pour discuter des avenues possibles.

La semaine dernière, après avoir effectué plusieurs recherches et discuté longuement, les membres de la Ligue des propriétaires de Vauvert ont présenté un mémoire.

On a fait un peu le tour des problèmes qui pouvaient être soulevés, comme les fosses septiques, l'eau, la dimension des terrains, le bruit surtout [...] Pour arriver à la conclusion que oui, peut-être que ça serait possible d'avoir une deuxième roulotte pour un temps bien déterminé dans l'été. [...] L'une de nos recommandations c'est que les roulottes ne soient pas connectées sur les fosses septiques des propriétaires , a indiqué la présidente de la Ligue.

Ouvrir en mode plein écran Le maire suppléant de Dolbeau-Mistassini, Stéphane Houde, comprend que l’application du règlement a surpris les villégiateurs. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On a une très belle collaboration de la Ligue des propriétaires de Vauvert qui travaille avec nous. [...] On peut peut-être trouver des solutions, peut-être modifier le règlement. On va regarder les statistiques, ce qui s'est passé durant l'été , a renchéri le maire suppléant.

Le conseil municipal promet de donner suite au dossier à l'automne. Dès vendredi, l'enjeu sera abordé lors des consultations publiques en vue d'adopter le prochain plan d'urbanisme de la Ville.

D’après un reportage de Laurie Gobeil