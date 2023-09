Les impacts des feux sur les oiseaux migrateurs préoccupent Nature Canada

Nature Canada se penche sur les impacts sur les oiseaux migrateurs des incendies qui ont brûlé des millions d’hectares de forêts dans le Nord-du-Québec cet été.

La fermeture de la route Billy-Diamond pendant plusieurs semaines a empêché les spécialistes de l’organisme voué à la protection de la nature de se rendre sur la côte est de la baie James où ils devaient effectuer des travaux d’inventaires en territoire Eeyou Istchee.

Ces travaux servent à aider les communautés cries à identifier des sites d’intérêt à protéger en s’appuyant sur des données scientifiques. Les détenteurs de savoir et les maîtres de trappe cris sont aussi mis à contribution. Cet été, le travail terrain devait s’effectuer dès la mi-juillet dans les secteurs des nations de Chisasibi et d’Eastmain.

Ouvrir en mode plein écran Les chercheurs de Nature Canada ont l'habitude de se rendre dans le secteur de Chisasibi pour réaliser des travaux d'inventaire sur les oiseaux migrateurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Avec le matériel dont on a besoin et l’équipement qu’on utilise, ce n’est vraiment pas possible d’y aller en avion. On attendait donc de voir ce qui allait se passer. Ce n’était jamais trop clair comment la situation allait évoluer. On a repoussé les dates le plus loin possible, puis il a fallu annuler le projet de terrain , se désole Ted Cheskey, directeur naturaliste chez Nature Canada.

Des impacts peu documentés

Devant cette impasse, l’organisme non gouvernemental et ses partenaires de la Nation Crie ont plutôt choisi d’évaluer et de documenter les impacts des feux sur les oiseaux migrateurs qu’ils étudient. Ces impacts sont peu documentés.

Ouvrir en mode plein écran Les outardes font partie de la cuisine traditionnelle crie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathias Marchal

Avec les gens des communautés cries, on a commencé à parler des impacts de ces feux, qui brûlaient sur une énorme étendue. Impact sur les communautés, mais aussi sur la nature et sur notre spécialité, les oiseaux. On a donc décidé de prendre une autre direction cette année. Il y a une histoire à raconter, dont on n’entend jamais parler , fait valoir M. Cheskey.

Selon lui, les feux ont pu avoir un impact très important sur les oiseaux migrateurs qui vont dans le nord chaque été pour se reproduire.

Les feux sont survenus durant le moment de nidification, où les oiseaux sont les plus vulnérables. Ils sont sédentaires, ils sont coincés dans leur nid. Ils ont des œufs, des oisillons.

C’est sans compter l’impact de la fumée sur les insectes dont se nourrissent souvent les oiseaux. Ou encore de la mauvaise qualité de l’air directement sur la santé des oiseaux.

Publicité

Les changements climatiques

Ted Cheskey croit qu’il faudra acquérir et partager rapidement les connaissances scientifiques sur ces impacts qui seront aussi ressentis par les Cris qui vivent au rythme de la nature.

Dans le contexte des changements climatiques et de la perte de la biodiversité, ça ouvre selon moi une voie. Il faut mettre tout le paquet pour que ça marche. En contant l’histoire de l'impact des feux de forêt sur les oiseaux, je crois que c’est une manière de sensibiliser, d’éveiller l’intérêt en espérant que ça va apporter quelque chose , affirme celui qui a déjà rencontré des détenteurs du savoir à Chisasibi, il y a quelques semaines.

Ted Cheskey souhaite aussi mettre en place un mécanisme de suivi à plus long terme des conséquences des feux sur les oiseaux du territoire.