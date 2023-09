Le sous-investissement du gouvernement ontarien en éducation postsecondaire a augmenté la dépendance des collèges et universités envers les étudiants étrangers, au point où les étudiants indiens contribuent plus aux revenus d'exploitation du système collégial que la province, selon une étude d’une firme de consultants torontoise.

L’Ontario est une province où le sous-financement des établissements [postsecondaires] est une affaire sur laquelle tous les partis s’entendent , écrit d’emblée l’auteur de l’étude, Alex Usher, président du cabinet de consultants Higher Education Strategy Associates. Les revenus des établissements provenant de la province ont diminué de façon constante depuis 2010-2011.

En 2019, la province a réduit les droits de scolarité de 10 % pour les étudiants ontariens des collèges et universités et les a depuis gelés. L’Ontario était la première province à agir de la sorte quand les droits de scolarité étaient déjà plus importants comme source de revenus que les investissements publics , explique Alex Usher en entrevue.

Les collèges ontariens, comme Canadore, dépendent de plus en plus des étudiants étrangers pour remplir leurs coffres.

Ces circonstances ont mené à une dépendance de plus en plus importante envers les étudiants étrangers. Aujourd’hui, environ 53 % des étudiants des collèges ontariens proviendraient de l’étranger; les étudiants indiens, à eux seuls, contribuent plus financièrement au fonctionnement de ces établissements que la province.

De surcroît, dans les universités, les étudiants étrangers de premier cycle payaient en moyenne 45 242 $ en droits de scolarité durant la dernière année scolaire, le montant le plus élevé au pays. La moyenne canadienne est de 36 123 $ par année.

Alex Usher estime que le gouvernement ontarien devrait se pencher sur le financement de base offert aux collèges et universités. Il faut prendre la décision au sérieux, dit-il. Les établissements prennent des décennies à se développer et on peut les détruire en quelques mois , résume le consultant.

Croissance des collèges

Le système collégial est vraiment censé être pour l'accès local, pour aider les entreprises locales à avoir accès à de la main-d'oeuvre qualifiée, note Alex Usher. Au cours des dernières années, toutefois, le nombre d’étudiants étrangers a explosé en Ontario. Ils étaient presque deux fois plus nombreux en 2019-2020 qu’ils l’étaient en 2016-2017.

Les droits de scolarité de ces étudiants sont environ trois fois plus élevés que ceux des étudiants canadiens. Au total, ce sont donc environ 76 % des droits de scolarité des établissements qui sont déboursés par les étudiants étrangers, selon l’étude de Higher Education Strategy Associates.