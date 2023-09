Le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam ne souhaite pas renouveler son contrat pour la collecte des déchets avec Sept-Îles, qui vient à terme à la fin de l’année.

Le gouvernement innu, qui assure ce service sur les deux territoires, souligne vouloir respecter son entente avec la Ville jusqu’à son échéance, le 31 décembre. Il est même ouvert à assurer un intérim d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024, pour permettre à la Ville de Sept-Îles de s’entendre avec un autre fournisseur.

On s’entend, de bonne entente, qu’on va être là pour soutenir [la Municipalité] jusqu’au transfert. [...] On est bien d’adon et on veut bien s’entendre avec la Ville. On va offrir notre collaboration jusqu’au bout , soutient le directeur adjoint aux infrastructures et aux immobilisations pour le conseil de bande, Adam Fontaine.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil de bande tente de recruter des chauffeurs pour rattraper le retard dans la collecte. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

À la recherche de chauffeurs

Le conseil de bande explique que les problèmes de recrutement des chauffeurs et d’entretien des camions sont au cœur de cette décision.

Des ressources supplémentaires ont été recrutées pour alléger le problème et leur arrivée devrait rapidement permettre un retour à la normale du ramassage , souligne le gouvernement innu par courriel.

Des équipes volantes ont notamment été mises sur pied afin de ramasser les ordures qui débordent des bennes et pour regarnir les équipes.

Cette semaine, entre quatre et cinq opérateurs de benne sont à l’emploi chaque jour, ce qui demeure sous l’effectif habituel de sept.

C'est vraiment difficile de trouver des gens qui ont une classe 3 et qui veulent appliquer pour le poste. La main-d'œuvre est là, mais souvent, [elle] préfère aller sur les gros chantiers, là où c'est beaucoup plus payant.

On a même essayé de faire des prêts de ressources auprès d’autres entreprises, mais elles-mêmes n’en ont pas , Adam Fontaine.

D’anciens chauffeurs ont aussi été recrutés pour pourvoir les postes vacants.

En août, Uashat mak Mani-utenam et Sept-Îles avaient réduit la fréquence de la collecte pour rattraper le retard accumulé depuis le début de l’été.

La double collecte des bacs verts et bleus avait été abandonnée prématurément au profit de la collecte en alternance. L’horaire d’hiver avait ainsi été devancé de deux mois.