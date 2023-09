Poursuite contre les propriétaires de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Les voisins de la nouvelle Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi intentent officiellement une poursuite de près de 690 000 dollars contre les propriétaires du centre de services, la fondation Monseigneur Léonce Bouchard.

Catheryne Pagé et Nicolas Tremblay réclament cette somme pour le rachat de leur propriété ainsi qu’en dommages et intérêts, estimant que leur quiétude est troublée de façon importante.

Depuis quelques années, le couple voit de nombreuses personnes en situation d’itinérance s’installer sur leur terrain, qui se situe à quelques mètres seulement de la nouvelle Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Au fil du temps, ils y ont notamment trouvé des seringues.

L’organisme a officiellement emménagé à cet endroit la semaine dernière, dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Le déménagement a été annoncé en octobre 2021.

Le couple, qui a deux enfants, souhaite obtenir un montant leur permettant de se reloger ailleurs. Toutefois, en février 2023, l'Office municipal d'habitation de Saguenay leur a spécifié qu'ils ne pourraient pas espérer obtenir plus de 201 000 dollars pour leur résidence. La famille s'est donc tournée vers les tribunaux.

C’est un trouble de voisinage. Quand la situation est telle que mes gens ne se sentent plus chez eux et qu’ils doivent quitter parce que c’est la seule solution, on ne peut pas régulariser une situation comme ça. En ce sens qu’une maison pour sans-abri ne cohabite pas avec une résidence familiale , a expliqué l’avocat des demandeurs, Yves Laperrière, ajoutant qu’il s’agit d’une expropriation déguisée.

Catheryne Pagé a dû faire nettoyer son terrain, aux frais de la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, en raison du grand nombre de seringues retrouvées dans sa cours. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Craintes et inquiétudes

Catheryne Pagé espère que la situation va se régler rapidement. Elle raconte que ses enfants craignent de sortir de chez eux sans leurs parents.

Il y a une fois où ma fille a eu peur à cause des bruits et elle n’a pas voulu dormir pendant au moins deux heures. [...] Le matin quand, on part pour l’école, ils [mes enfants] ne veulent même plus descendre en bas sans moi. Ils attendent toujours derrière moi. Puis, quand on sort de l’auto, ils me disent de vérifier les caméras de surveillance. Ils ne sont même plus à l’aise et sortir de la maison, c’est difficile , a-t-elle mentionné.

Un délai de six mois est nécessaire avant qu’une date ne soit fixée pour un procès. Une entente à l'amiable pourrait être conclue entre les parties avant l’échéancier.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque