Le projet éolien dans la MRC des Sources ne sera pas déposé à Hydro-Québec en septembre

Le promoteur Bluearth Renewables reporte le dépôt du projet d'énergie éolienne de la MRC des Sources, selon un communiqué publié sur le site de la MRC des Sources.

Les promoteurs du projet, Bluearth Renewables et Plan A Capital voulaient initialement soumettre un dépôt de projet à Hydro-Québec. La date limite pour un dépôt de projet est le 12 septembre prochain.

BluEarth et Plan A ont tenu diverses réunions avec les intervenants municipaux et ont déterminé que le calendrier de soumission, étant le plus court de l’histoire des approvisionnements en énergie éolienne du Québec, n’est pas suffisant pour donner à ces derniers suffisamment de temps pour examiner correctement le projet , peut-on lire dans le communiqué.

