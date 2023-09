La présidente de la FTQ de passage au Bas-Saint-Laurent

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, a effectué une visite à Rimouski jeudi après-midi pour rencontrer des militants et discuter des enjeux propres au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Et ces enjeux ne manquent pas dans ces régions, aux yeux de la syndicaliste.

Au sommet de sa liste, la réforme de l’assurance-emploi, attendue depuis des années par nombre de travailleurs et de syndicats, et qui tarde à être présentée. Il est temps que le premier ministre [Justin Trudeau] s’en mêle , a martelé Magali Picard, qui compte le rencontrer à ce sujet.

Ottawa est appelé à bonifier les prestations existantes pour éviter que des travailleurs saisonniers ne tombent dans des trous noirs , cette période durant laquelle ils sont privés de revenu après la fin du versement des prestations.

La présidente de la FTQ devait rencontrer des militants du conseil régional jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada

Aux yeux de la FTQ , le nombre de semaines requises pour toucher ces prestations est inadapté aux réalités des industries saisonnières de la région, comme les pêches, le tourisme ou la foresterie.

Les bateaux prennent leur quota tellement vite, tout se fait plus vite, donc les gens peinent à faire leurs semaines d'assurance-emploi , illustre Yves-Aimé Boulay, conseiller régional de la FTQ , qui croit que le gouvernement Trudeau manque de volonté politique dans le dossier.

Le conseiller régional de la FTQ, Yves-Aimé Boulay Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

On demande 21 semaines pour avoir l'assurance-emploi en moyenne. Mais là, les travailleurs saisonniers sont à peine à 13 semaines.

Cette brève visite s’est faite sur fond de renégociation des conventions collectives dans le secteur public, qui ne vont pas dans la bonne direction, selon Mme Picard. Les augmentations salariales proposées par Québec, de l'ordre de 9 % sur cinq ans, sont insuffisantes d'après elle, compte tenu de l'inflation.

La présidente du plus important regroupement syndical au Québec, en poste depuis janvier dernier, veut aussi s’attaquer à la pénurie de logements abordables et sociaux à travers la province.

Magali Picard assure que la FTQ est prête à investir elle-même pour en construire avec son Fonds de solidarité, à condition que les gouvernements et les municipalités emboîtent le pas.

Le phénomène de l'itinérance prend de l'ampleur à Rimouski, selon des intervenants qui viennent en aide aux gens dans le besoin. La pénurie de logements accentue une « tendance lourde », selon eux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Je suis arrivée ici et j'ai découvert qu'il y avait des itinérants à Rimouski. Je peux vous dire que je n'ai pas vu ça dans mes derniers voyages dans la région, c'est plus que préoccupant en 2023. C'est inacceptable que les gouvernements et les municipalités abandonnent leurs citoyens comme ça, et pour la FTQ, c'est un dossier qu'on a à cœur.

Au lendemain de la publication d’un rapport accablant du rapporteur spécial de l’ ONU concernant les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada – une forme d’esclavage moderne, écrit Tomoya Obokata –, Magali Picard a aussi tenu à rappeler la précarité des travailleurs migrants aux permis de travail fermés.

On a besoin de ces travailleurs-là, mais [...] on ne peut pas continuer à [les] laisser devenir à la merci d'employeurs, a plaidé la syndicaliste. C'est pas vrai qu'on va fermer les yeux pour cette catégorie de travailleurs-là. C'est inacceptable au Québec, on va le dénoncer haut et fort.

Avec les informations de Perrine Bullant