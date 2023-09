Des Premières Nations craignent que les feux de forêt ébranlent leur identité culturelle

Des membres de Premières Nations, en Colombie-Britannique, s’inquiètent de l’impact des feux de forêt sur l’accès qu’ils ont désormais à leur territoire et sur leurs pratiques traditionnelles de chasse, de pêche et de récolte.

Mike McKenzie avait l’habitude de passer ses étés à chasser l'orignal et le cerf aux environs de sa communauté de Skeetchestn, près de Kamloops.

Mais cela fait plusieurs années qu’il ne l'a pas fait. C'est trop dangereux , affirme-t-il, en faisant référence aux records de chaleur et aux saisons des incendies qui deviennent plus longues et plus intenses.

Depuis 2017, il a dû plusieurs fois quitter son territoire traditionnel en raison des incendies qui ont perturbé ses pratiques de chasse et de pêche.

Lorsque vous êtes confronté à ce type de chaleur, il devient très stressant de chasser et de faire tout le travail que vous avez à faire en sachant qu'un grand incendie pourrait détruire votre camp ou que vous pourriez devoir évacuer , a-t-il expliqué.

Nous devenons dépendants des épiceries

Selon Mike McKenzie, ce qui était autrefois une forêt luxuriante avec des ruisseaux et des chutes d'eau est aujourd'hui dénudé, avec des rochers et des arbres noircis.

Ça a l’air complètement différent , déplore-t-il.

Ancien chef des pompiers de Skeetchestn, il s'inquiète de vivre dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Nous risquons d'assister à l'extinction de notre mode de vie si nous n'avons plus accès à la chasse et à la pêche, car notre mode de vie commence à changer et nous devenons dépendants des magasins d'alimentation.

Les produits médicinaux aussi touchés

À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Kamloops, le chef (Kukpi7) de la communauté Skwlāx te Secwepemcúl̓ecw, James Tomma, a perdu sa maison cette année en raison du feu de forêt de Bush Creek East, à l’instar de plusieurs membres de sa famille.

L'incendie a touché de nombreux endroits où les gens se rendent pour la récolte traditionnelle de produits médicinaux et d'aliments , a-t-il ajouté.

Il souligne qu'il vient d'une famille de chasseurs et de cueilleurs, et que la chasse fait partie de la culture et de l'identité de son peuple.

Ouvrir en mode plein écran Les incendies de forêt peuvent menacer les populations de saumons, selon un expert. Photo : Radio-Canada / Chris Corday

Des impacts sur les saumons

Mike McKenzie et James Tomma s'inquiètent tous deux de l'impact des feux de forêt de cette année sur les montaisons de saumons dans la région de Shuswap, qui constituent une importante source de nourriture et revêtent une importance culturelle pour plusieurs Premières Nations.

Publicité

Selon Jonathan Moore, professeur de biologie à l'Université Simon Fraser (SFU) et responsable du Salmon Watershed Lab, l'un des principaux effets des incendies sur les saumons est la perte d'arbres qui procurent de l'ombre aux rivières et aux ruisseaux, ce qui entraîne un réchauffement de la température de l'eau.

Un autre impact est l'augmentation des sédiments et des coulées de boue dans les systèmes aquatiques, qui peuvent étouffer les œufs et modifier l'habitat.

Il s'agit de changements à grande échelle, à l'échelle du bassin versant, qui peuvent éroder la capacité des systèmes à être fertiles pour les saumons pendant une longue période , croit Jonathan Moore.

Selon lui, il faut que le gouvernement et les dirigeants des Premières Nations discutent de la gestion des feux de forêt afin de protéger les bassins versants.

D’après les informations de Jackie McKay