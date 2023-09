Dénoncer la violence conjugale, une affiche à la fois

La violence conjugale et familiale est exposée sous tous ses angles dans l’exposition collective Ouvrir la voix. Le problème sociétal s’illustre à travers la créativité de designers graphiques de Québec, qui ont créé en s’inspirant des statistiques québécoises sur le sujet.

Le but escompté d'une exposition comme ça, c'est de rassembler le plus de gens possible, d'essayer de faire une différence. On fait ça oui parce qu'on aime faire ça, mais si ça peut toucher une ou deux personnes, pour moi, ce serait bien réussi , lance d'emblée Sylvie Pouliot, designer graphique et professeur retraitée de l’École de design de l’Université Laval, co-organisatrice de l’exposition.

C’est au troisième étage de l’édifice la Fabrique de l’Université Laval que les visiteurs trouveront une trentaine d’affiches expressives ayant pour thème la violence conjugale et familiale.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs trouveront une trentaine d’affiches expressives ayant pour thème la violence conjugale et familiale. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le design, c’est une manière de faire changer les choses, de passer des messages, explique Mme Pouliot. Dans ce cas-ci, ce sont des messages qui vont améliorer le sort de la société, dans un sens. Le design, c’est puissant.

Publicité

Les designers graphiques invités ont travaillé en étroite collaboration avec le Centre de Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles (RAIV), qui les a aiguillés sur le sujet. Mme Pouliot et Mme Maude Bouchard, designer graphique, professeure et directrice du baccalauréat en design graphique, sont d’ailleurs membres du RAIV et y collaborent régulièrement.

C’est une cause qui nous tient à cœur depuis maintenant 12 ans, on fait de la recherche et de la création là-dessus. On trouvait ça intéressant de réseauter, de mélanger le travail social et le design graphique , résume Mme Bouchard, qui est également co-organisatrice de l’exposition.

Réalité augmentée

À partir des informations fournies par le RAIV et par les organisatrices, les designers pouvaient interpréter et créer à leur guise. Certains ont intégré de la réalité augmentée à leur œuvre, tandis que d’autres se sont tournés vers la broderie ou encore les passages littéraires.

Même si la thématique est présente, ils ont pu l’approcher de la manière qu’ils le voulaient. [...] C'est sur que nous ça nous intéressait un peu plus, on ne cherchait pas à résoudre un problème spécifique comme un type de violence conjugale, par exemple psychologique, financier. On les a laissés vraiment libres.

Ouvrir en mode plein écran Deux affiches parmi celles exposées. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Catherine Jean-Baptiste, une des designers graphiques invitées, a travaillé avec sa collègue Andréanne Binette sur le dilemme auquel peut faire face une victime de violence conjugale. La phrase Va falloir que tu choisisses : c’est eux ou c’est moi est au centre de leur réflexion et de leur affiche.

On se pose souvent la question de pourquoi est-ce qu’elle reste, raconte-t-elle. C’est quelque chose que je pense qu’en général dans la société, on a de la misère à comprendre, à avoir de l’empathie.

Ouvrir en mode plein écran L’affiche de Catherine Jean-Baptiste et d’Andréanne Binette Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Juste à temps pour la rentrée

Ces créations sont l’œuvre d’enseignants des programmes de baccalauréat en design graphique et en art et science de l’animation de l’Université Laval et d’anciens étudiants de ces programmes.

Pour motiver notre nouvelle cohorte, c’est pour leur dire que dans cinq ans, dans dix ans, ça pourrait être vous qui êtes ici à faire une exposition. Aussi, [c’est pour] permettre à nos étudiants de rencontrer des professionnels du milieu , décrit Mme Bouchard.

Ouvrir la voix est accessible gratuitement au public jusqu’au 21 septembre.