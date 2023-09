Face à une augmentation critique du nombre de morts par suicide et surdose, le Conseil tribal de l’Athabasca a décrété un état d’urgence régional. Ces cinq communautés du nord de l’Alberta demandent une aide financière accrue du fédéral, de la province et des municipalités ainsi que du secteur privé.

Lorsque nous devions faire cette conférence de presse en juin, il y avait plus de 30 morts, aujourd’hui on dépasse les 60 , a déclaré le président du conseil et chef de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, Allan Adam.

Le Conseil tribal d'Athabasca (CTA) réunit cinq Premières Nations du nord de l'Alberta, soit les Chipewyans d'Athabasca, les Chipewyans des Prairies, la Première Nation 468 de Fort McMurray, la Première Nation crie Mikisew et celle de Fort McKay.

Un état d'urgence a déjà été décrété par ces nations de façon individuelle plus tôt cette année, mais l'augmentation des cas oblige le CTA à lancer un cri du cœur, ce qui fait écho à des mesures prises par d’autres associations autochtones cet été.

Différents chefs autochtones membres du CTA et d’autres régions ainsi que des membres des communautés étaient présents pour exposer une situation qu’ils jugent alarmante. Selon eux, le total des morts excède celui de la pandémie de COVID-19.

Ces communautés sont résilientes. Elles sont fortes. Mais nous avons besoin d’une réponse rapide et d’un partenariat honnête du Canada et de l’Alberta afin d’obtenir des services sur place pour soigner et sauver des vies.

Manque d'infrastructures et lourd passé

Le CTA fait peser la situation sur plusieurs facteurs, notamment un manque d’infrastructures de loisirs et de santé dans leur région, l’accumulation de catastrophes climatiques ainsi que la forte circulation de drogues.

Publicité

Nos membres doivent quitter la région et souvent l'Alberta pour pouvoir accéder aux services de traitement et de désintoxication. Nous ne voulons pas que cela continue. Nos membres ont dû quitter leur foyer pour aller dans des pensionnats. Lorsqu'ils veulent guérir, ils veulent être chez eux, dans leur communauté , a insisté Karla Buffalo.

1,2 million de dollars proposés contre 20 millions demandés

Dans les trois derniers mois, plus de 1,2 million de dollars auraient été proposés à ces nations qui demandent, elles, 20 millions au minimum pour trouver des solutions.

Nous vivons dans l’un des endroits de la planète les plus industrialisés avec des millions et milliards de dollars dépensés. Pourtant, nous n’avons même pas un centre de désintoxication , a décrié le président du CTA .

Allan Adam a révélé avoir rencontré le gouvernement de l’Alberta, mercredi, et s’est dit rassuré d’entendre que le gouvernement se tourne vers le CTA pour trouver des solutions à la crise présente en Alberta.

Nous avons travaillé sans relâche pour mettre les ressources nécessaires au rétablissement à la disposition de tous, partout en Alberta, en commençant par le programme virtuel de lutte contre la dépendance aux opioïdes. Ce programme permet d'accéder le jour même, sans liste d'attente ni frais, à des médicaments vitaux pour le traitement de la dépendance, a confirmé le ministre de la Santé mentale et des dépendances en Alberta, Dan Williams, par courriel.

Il s'agit d'une crise et nous devons nous regrouper et nous unir, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui parce que nous connaissons l'importance de cette question , a-t-il conclu.

CBC/Radio-Canada a contacté Services aux Autochtones du Canada, et n'avait pas de réponse au moment de la publication de cet article.