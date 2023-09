Élus de l’opposition évincés : le maire « montre son vrai visage »

Bruno Marchand a procédé jeudi à un nouveau rebrassage des responsabilités au sein des instances municipales en remplaçant trois élus de Québec d’abord siégeant à différents comités par des membres de sa propre formation politique. L’opposition officielle dénonce une « purge » qui montre selon elle le maire sous vrai jour.

De l’aveu même de Bruno Marchand, les changements apportés aux comités consultatifs et décisionnels de la Ville de Québec découlent du remaniement qui a suivi l’arrivée, au sein de son équipe, des conseillers indépendants Jean-François Gosselin et Bianca Dussault.

Mieux servir les citoyens

Dans la foulée de l’ajustement récent aux responsabilités des élus du comité exécutif, nous avons saisi l’occasion pour revoir le rôle de chacun sur les différents comités, conseils et commissions pour tenir compte des priorités que nous avons précisées à cette occasion , a déclaré le maire dans un communiqué.

Chaque changement est en droite ligne avec notre volonté de mieux servir les citoyens.

Pour faire de la place aux nouveaux venus à l’intérieur des instances municipales concernées, Bruno Marchand a dû écarter trois conseillers de Québec d’abord, dont le chef du parti, Claude Villeneuve, qui perd son siège au Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec.

Les changements annoncés jeudi découlent de l'arrivée des conseillers Bianca Dussault et Jean-François Gosselin à l'intérieur du parti du maire, Québec forte et fière. (Photo d'archives)

Ses collègues Anne Corriveau et Véronique Dallaire ont également été remplacées. La première siégeait à la Commission consultative sur le Schéma d’aménagement et de développement, la seconde à la Commission consultative pour une vie inclusive.

Purge

En entrevue à Radio-Canada, Claude Villeneuve s’est dit déçu, quoique peu étonné par les changements annoncés jeudi.

On n'a pas été vraiment surpris, on sentait que ça se tramait. On comprend que c'est dans le cadre des négociations qui ont été menées avec les deux élus transfuges vers l'équipe du maire. Alors, finalement, on donne une place à ces gens-là qui se sont ralliés au maire , a commenté le chef de l’opposition officielle.

C'est une purge pour écarter les gens de l'opposition. Alors nous, on n'est pas surpris, mais on est quand même très déçu de voir que le maire fait de la politique de cette façon-là.

M. Villeneuve y voit une preuve supplémentaire que le maire a définitivement renoncé à sa volonté de faire de la politique autrement . Il croit que Bruno Marchand préfère donner des avantages à des alliés plutôt que d’accorder une voix à ses adversaires.

Claude Villeneuve qualifie de «purge» son éviction et celle des conseillères Anne Corriveau et Véronique Dallaire.

En fait, le maire montre son vrai visage, finalement. Si tu ne dis pas comme lui, bien, tu n'as pas ta place à la table, puis si tu n'es pas une menace pour lui, que tu votes tout le temps dans le même sens que lui, bien, tu vas avoir une place sur les comités. Ça ressemble au maire que je vois évoluer en coulisse depuis 18 mois , a lancé Claude Villeneuve.

En voulant s’entourer seulement de gens qui vont être obéissants , Bruno Marchand a selon lui démontré qu’il est très fragile à la critique et allergique au désaccord .

Propos exagérés

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, le cabinet du maire a indiqué que les mots employés par Claude Villeneuve étaient grandement exagérés dans le contexte où quatre des six élus de Québec d’abord conservent leurs responsabilités au sein des instances municipales.

M. Villeneuve souhaite en faire un débat personnel alors qu’il s’agit seulement d’ajustements qui ont pour objectif de nous permettre de faire progresser plus efficacement nos priorités, en particulier en matière d’aménagement du territoire , a indiqué le cabinet de M. Marchand.

Avec la collaboration de Louise Boisvert