Les 4 homicides à Brandon en 2023 seraient liés à la toxicomanie et la santé mentale

Le quatrième homicide à Brandon en 2023 a été rapporté samedi, et ce chiffre marque une forte augmentation dans la deuxième plus grande ville du Manitoba.

Selon le chef par intérim du Service de police de Brandon, Randy Lewis, Brandon a longtemps été à l'abri de ce type de violence. Le nombre d’homicides pour cette ville de 51 000 habitants s’élevait à trois en 2019, à zéro en 2020 et en 2021, et à un seul en 2022.

Chaque meurtre est lié à des problèmes de santé mentale, de drogues illicites et de toxicomanie, et dans chaque cas, les victimes et l'agresseur se connaissaient.

Cette situation aggrave les problèmes de santé mentale et de toxicomanie au sein de la communauté, affirme Antoinette Gravel-Ouellette, qui est coprésidente de Community Wellness Collaborative à Brandon. Selon elle, les gens se tournent vers des substances pour endormir leur chagrin ou leur traumatisme, ce qui peut entraîner d'autres pertes pour la communauté.

Tendre la main plutôt que marginaliser

La coordonnatrice de Community Mobilization Westman, Janis Irvine, pense que des mesures proactives pour soutenir la santé mentale, les problèmes sociaux et de dépendances peuvent créer une communauté plus sûre.

Nous devons nous pencher sur la question dès maintenant. Ça va mal se passer si nous ne prenons pas les devants.

Ouvrir en mode plein écran Janis Irvine, qui est coordonnatrice à Community Mobilization Westman, affirme que les quatre homicides survenus récemment à Brandon ont engendré des traumatismes et des deuils complexes dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le professeur de sociologie à l'Université de Brandon, Scott Grills, abonde dans le même sens. Selon lui, divers problèmes sociaux peuvent contribuer à amplifier les taux d'homicide.

Il explique que, dans certains cas, le manque de ressources, comme les services de santé mentale ou de soutien aux toxicomanes, peut conduire à la violence.

Pour l’expert, il est possible d’accroître la sécurité publique au Canada par le biais de politiques sociales et publiques visant à résoudre les problèmes de marginalisation. Une manière de tenter de lutter contre la violence interpersonnelle est de s'attaquer à ces vastes problèmes de société plutôt que de stigmatiser les gens , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le Manitoba Harm Reduction Network et Brandon Overdose Awareness ont organisé une marche de sensibilisation aux intoxications par les drogues toxiques à Brandon le 31 août dernier. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

M. Lewis déclare que le service de police travaille avec des organisations non gouvernementales pour aider à assurer la sécurité de la communauté et à lutter contre la criminalité et la violence à Brandon. Leurs actions conjointes portent sur la réduction de la toxicomanie et davantage de soutien communautaire et de ressources en matière de santé mentale.

La police a également renforcé sa présence au centre-ville grâce à des patrouilles à pied, à un bureau satellite et à un programme de cadets. L'objectif de ces initiatives est aussi d'établir des liens avec la communauté.

La police de Brandon espère obtenir une subvention provinciale qui lui permettrait d'explorer de meilleures façons de fournir des services.

Brandon appelle à l’aide

Cette discussion entourant les problèmes de toxicomanie et de violence à Brandon survient alors que, la semaine dernière, une centaine de personnes se sont réunies dans la ville de l'ouest du Manitoba pour une marche de sensibilisation aux intoxications sanguines.

Durant la fin de semaine, un second rassemblement s’y est également déroulé, la journée du rétablissement de Brandon. Des membres de la communauté, dont Simone Dixon, ont profité de ce dernier événement pour dénoncer le manque d'initiatives locales axées sur la guérison des dépendances.

Il y a plusieurs années, la fille de Mme Dixon était en proie à une dépendance active. C’est arrivé très très vite. Je n'avais aucune ressource. Je ne savais pas où aller. Je ne connaissais rien à la toxicomanie. J'avais honte. Je ne voulais pas que la communauté soit au courant , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Selon la présidente de Westman Families of Addicts, Simone Dixon, Brandon a besoin de ressources plus diversifiées pour aider les gens à guérir de leur dépendance. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Mme Dixon, qui est maintenant présidente de Westman Families of Addicts, a pu obtenir de l'aide pour sa fille à Winnipeg. Selon elle, la communauté a besoin de ressources pour aider les personnes et les familles confrontées à des troubles liés à l'utilisation de substances, car la consommation de substances psychoactives augmente à Brandon.

Les membres de la communauté présents lors de la journée du rétablissement espèrent que les élections provinciales entraîneront des changements positifs à cet égard.

Avec des informations de Chelsea Kemp et de Bryce Hoye