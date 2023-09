Le Rouge et Or aura Latendresse-Régimbald à l’œil

La moitié des footballeurs du Rouge et Or n’étaient pas nées, il y a 22 ans, lors de la dernière défaite de leur équipe face à l’Université McGill. Qu’à cela ne tienne, Glen Constantin assure que ses ouailles ne prennent pas à la légère les Redbirds et leur quart-arrière Eloa Latendresse-Régimbald.

Chose certaine, les Redbirds ont du talent. Ils ont un très bon jeune quart-arrière , a vanté Constantin au sujet de celui qui dirigera l’offensive adverse, samedi soir, au stade Telus.

Nommé recrue de l’année au Canada la saison dernière, Latendresse-Régimbald avait fait passer un mauvais moment à la défensive lavalloise lors d’un match à McGill, il y a un an. Le Rouge et Or l’avait emporté par la marque de 37-20, mais le pivot des Redbirds avait amassé à lui seul 391 verges par la voie des airs et 138 verges au sol.

Ouvrir en mode plein écran Alors au cégep Vanier, Éloa Latendresse-Régimbald avait également eu le dessus sur les Titans de Limoilou, en finale du Bol d'or 2021. Photo : Gracieuseté : Benvirtuel Photographie

Il a un bon bras et il est très mobile. Il peut improviser beaucoup. On l’a vécu l’an passé à McGill. Il faut le garder sous haute surveillance , a résumé l'entraîneur-chef du Rouge et Or, qui estime que la polyvalence de Latendresse-Régimbald rend les Redbirds plus imprévisibles.

Le premier match contre Montréal, ils ont opté pour jouer beaucoup plus par la passe. Dans leur victoire contre Sherbrooke, ils ont mis beaucoup plus leurs efforts au sol. On ne sait pas quelle offensive va se présenter ici.

Favoris même sans Mital

N’empêche, le Rouge et Or sera largement favori sur le terrain du PEPS de l’Université Laval, samedi, même en l’absence du receveur suspendu Kevin Mital. La victoire de 37-14 face au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, il y a deux semaines, a montré que les champions en titre de la Coupe Vanier n’ont rien perdu de leur mordant.

Ouvrir en mode plein écran Le receveur Édouard Arsenault est l'un de ceux qui pourraient devoir en faire un peu plus en l'absence de Kevin Mital. Photo : Mathieu Belanger

Je pense que ça a été notre meilleur match d’ouverture en cinq ans , a lancé mercredi le demi défensif Maxym Lavallée, de retour pour une dernière saison universitaire après avoir participé au camp d'entraînement des Alouettes de Montréal.

En l’absence de match présaison, le Rouge et Or a tout de même commis des erreurs de début de saison contre Sherbrooke, a estimé Glen Constantin, mais cela n’a duré que le temps d’un quart.

J’ai beaucoup aimé la vitesse de la défensive, surtout la tertiaire , a pointé l’entraîneur-chef qui a également été rassuré par la cohésion de sa ligne offensive revampée.

Un match en blanc et une section étudiante

Pour une deuxième année consécutive, les partisans du Rouge et Or sont invités à se vêtir de blanc, samedi soir, pour le match d’ouverture local contre les Redbirds. Un concept inspiré de l’Université Penn State, aux États-Unis, qui deviendra également une tradition à Québec s’il n’en tient qu’à Glen Constantin.

Ouvrir en mode plein écran Les partisans lors du match en blanc de l'automne dernier. Photo : Mathieu Bélanger

Désireuse de ramener une atmosphère plus étudiante dans les gradins du stade Telus, l’organisation du Rouge et Or a par ailleurs créé une nouvelle section à cet effet à l'extrémité nord du terrain du football. Les billets dans les sections 108 à 113 ont presque tous trouvé preneurs auprès d'associations étudiantes de l'Université Laval et une plateforme sur laquelle trônera une sirène a été érigée au centre des gradins.

