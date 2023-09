Un cycliste tué dans une collision avec un véhicule à Saskatoon

Quelques mois après la mort de la cycliste Natasha Fox, la communauté cycliste de Saskatoon est encore en deuil. En effet, un cycliste âgé de 36 ans est mort après avoir été heurté par un véhicule.

Selon le Service de police de Saskatoon, l’incident a eu lieu à l'intersection de la 19 e rue Ouest et de l’avenue P Sud, dans le quartier de Pleasant Hill près de l'hôpital Saint-Paul.

La police indique que le cycliste a subi de graves blessures lors de la collision. Il est décédé à l'hôpital. Ses proches ont été prévenus, mais son nom n'a pas été divulgué. Une enquête est en cours selon la police.

L'accident a entraîné des restrictions de circulation entre la 17 e et la 20 e rue sur l'avenue P Sud. Ces restrictions ont été depuis levées.

Saskatoon Cycles, un groupe local de défense de la sécurité à vélo, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de l'homme.

La police enquête et nous suivrons l'évolution de la situation dans le but d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route dans cette ville , peut-on lire dans un message publié sur sa page Facebook.

Un drame de plus

Ce n'est pas la première collision mortelle impliquant un cycliste cette année à Saskatoon. Natasha Fox, 33 ans, est morte le 24 mai dernier dans une collision avec un camion-malaxeur.

Mère de deux enfants, la jeune femme enseignait à la Division des écoles catholiques de Saskatoon et était une athlète hors pair.

Sa mort avait suscité de vives réactions de part et d’autre et des appels à plus de sécurité pour les cyclistes dans la Ville des Ponts.

En son temps, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, avait indiqué sur Twitter avoir pris connaissance des préoccupations concernant la sécurité routière autour de l'intersection où Natasha Fox est morte et qu'il fera de son mieux pour y apporter des améliorations.

Le 28 juin, le conseil municipal avait voté à l'unanimité une motion de renforcement de la sécurité routière pour les cyclistes et avait décidé de la mise en place d’un audit de sécurité, afin d’offrir des recommandations à la Ville.