Feux de forêt à Chibougamau : un homme de 37 arrêté

La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 37 ans jeudi à la suite d'une enquête « minutieuse » de la division des enquêtes sur les crimes majeurs relativement à des incendies de forêt survenus cet été dans le secteur de Chibougamau.

Brian Paré, 37 ans, a comparu jeudi en fin d'après-midi au palais de justice de Chibougamau par visioconférence devant le juge Jean-François Poirier pour faire face à deux accusations d'incendies criminels.

Il était vêtu d'un habit de travailleur. Selon l'acte d'accusation, il aurait mis le feu à des forêts entre le 8 juillet et le 5 septembre ainsi qu'à une cabane à pêche le 31 mai.

La Couronne s'est objectée à sa remise en liberté. Il demeure donc détenu. La cause a été reportée à lundi pour l'enquête sur le cautionnement.

S'il est reconnu coupable, l'individu est passible d'un maximum de 14 ans de prison.

Rappelons que le secteur de Chibougamau a été touché des incendies de forêt d'une superficie de centaines de milliers d'hectares plus tôt cet été. Il n'est toutefois pas possible de connaître pour l'instant lesquels auraient été engendrés par l'accusé.

Selon la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, il s'agirait de feux secondaires et non des gros feux qui ont forcé l'évacuation de la ville.

C'était très préoccupant. Parce que si en plus, quelqu'un s'amuse ou consciemment allume des feux, on se dit "où est-ce qu'on s'en va?". On avait des inquiétudes aussi par rapport à nos établissements, la communauté. Le travail de la Sûreté du Québec a été excellent. [...] Je suis heureuse aujourd'hui [jeudi] parce que l'enquête, enfin la personne a été arrêtée et elle va comparaître , a affirmé Manon Cyr.

Avec les informations de Roby St-Gelais