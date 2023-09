5 choses à savoir sur l’artiste Orchidae

Orchidae est le projet de pop expérimentale de Yolande Laroche, originaire d’Orléans à Ottawa et installée à Gatineau depuis quelques années. En marge de son spectacle à la Place Laval jeudi, voici ce qu’il faut savoir sur la carrière en floraison de cette autrice-compositrice-interprète.

1 - Elle se définit comme une artiste canado-franco-taïwanaise

Yolande Laroche a grandi dans une communauté franco-ontarienne, avec un père québécois et une mère taïwanaise. Son nom de scène provient d’ailleurs de son nom mandarin, Lán, qui veut dire orchidée .

L’artiste utilise le mot hybride pour se définir : francophone, Taïwanaise, Canadienne, queer, femme , énumère-t-elle, en ajoutant que ses chansons abordent justement comment tous ces rôles influencent son art et son quotidien.

C’est important de se représenter comme ça dans les arts, parce que les artistes ont une voix qui peut aider les minorités et les gens qui se sentent un peu moins à l’aise dans leur corps, par exemple , explique-t-elle.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

2 - Elle est multi-instrumentiste

Yolande Laroche a étudié le piano dès l’âge de six ans. C’était un rêve de ma mère de pouvoir jouer, mais elle n’a pas eu cette chance-là quand elle était plus jeune alors elle voulait me l’offrir , raconte la musicienne.

Au secondaire, son programme de concentration en musique, qu’elle a poursuivi jusqu’au baccalauréat à l’Université d’Ottawa, lui a permis d’apprendre la clarinette. J’étais juste obsédée par la musique classique, mais après un bout de temps j’ai vu que j’avais plus d'amour pour la musique pop finalement , confie celle qui a commencé à chanter à 24 ans.

Aujourd’hui, on peut voir Orchidae s’accompagner aux claviers sur scène, ou jouer de la clarinette. Elle s’est même déjà amusée à commencer un concert avec quelques notes de flûte à bec.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

3 - Elle fait partie de plusieurs groupes de musique...

Yolande Laroche est l’une des cinq membres de Pony girl depuis les débuts de la formation ottavienne, il y a 10 ans. Elle y joue justement des claviers et de la clarinette en plus de chanter. Pony girl a récemment remporté les titres de Vidéo de l’année et Chanson primée de l’année pour l’extrait Age of Anxious aux derniers Prix de la Musique de la Capitale. Leur deuxième album, Laff It Off, sera lancé le 27 octobre prochain.

En parallèle, la musicienne joue avec ses collègues Linsey Wellman et Pierre-Luc Clément dans un groupe appelé KAY-fayb. C’est vraiment de la musique expérimentale, beaucoup de spoken word, beaucoup de sons chaotiques, agressifs et c’est un peu comme ma version de la musique punk , décrit-elle. On s’amuse beaucoup dans ce groupe-là!

Yolande Laroche a aussi touché à la musique expérimentale en solo avec un projet intitulé Mal/aimé, qu’elle a mis de côté : C’est Orchidae qui a pris le dessus, je me sentais à l’aise de passer à autre chose .

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

4 - ... et travaille sur des projets en parallèle!

En plus de jongler avec les horaires des différents groupes, Yolande Laroche enseigne la musique depuis cinq ans. Elle donne des cours privés dans le avec le programme OrKidstra, un organisme à but non lucratif d’Ottawa qui offre des leçons de musique gratuites aux enfants de familles à faibles revenus.

La musicienne prépare également une création théâtrale avec le poète trans José Claer, rencontré lors d’ateliers favorisant la collaboration entre musiciens et auteurs. Ensemble, le duo planche sur le spectacle La papesse woke, sélectionné dans le cadre du Projet 3e œil, une résidence artistique en arts vivants. La pièce alliant jeu et musique en direct raconte les aventures d’un homme trans qui remporte une téléréalité pour devenir le prochain pape. La papesse woke sera présenté les 24 et 25 octobre prochains au centre DAÏMÔN.

Ouvrir en mode plein écran Les paroles des chansons d'Orchidae sont inspirées des textes des journaux intimes de Yolande Laroche. Photo : Avec la gracieuseté de Yolande Laroche / Tess Roby

5 - Ses chansons sont tirées de son journal intime

L’autrice-compositrice-interprète estime qu’Orchidae est un projet très intime . Je divulgue un peu mes secrets et les paroles, [ce sont] des textes de mes journaux intimes que j’utilise pour m'inspirer. Je parle un peu de mes émotions et de ma raison d’être comme une personne hybride , précise-t-elle.

Sa chanson Piscine, par exemple, reprend les mots exacts qu’elle a notés, enfant, lors d’une journée où elle ressentait beaucoup de colère. La petite Yolande de l’époque y racontait des émotions vives avant de terminer son texte en disant avoir hâte d'aller à la piscine à vagues. Je le vois dans mon écriture, même dans ce temps-là, que j’essayais de faire le tournant d’une émotion intense comme la colère pour trouver quelque chose de positif , dit-elle, un sourire dans la voix.

Accompagnée sur scène par le musicien Nick Schofield, le concert d’Orchidae à la Place Laval sera l’occasion de découvrir les compositions de son album True Beginning, à paraître en 2024.