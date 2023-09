Le coût du panier d'épicerie et les profits des géants de l'alimentation font couler beaucoup d'encre ces temps-ci. L'inflation alimentaire reste toujours très élevée et le manque de concurrence dans le secteur n'aide certainement pas.

Il s’agit en fait d’un oligopole parce que seuls cinq groupes se partagent plus des trois quarts du marché canadien des épiceries : Loblaw (28 %), Sobeys (20 %), Metro (11 %), Costco (9 %) et Walmart (8 %), selon des données de 2021 colligées par la publication spécialisée Canadian Grocer.

Le reste du secteur de l'alimentation est composé d’environ 27 000 dépanneurs et 6900 épiciers indépendants. Statistique Canada, pour sa part, dit ne pas calculer les parts de marché et ne commente pas sur des compagnies en particulier.

Qu'est-ce qu'un oligopole? Un oligopole est un marché dominé par un petit nombre de vendeurs. C’est le cas au Canada, notamment dans le secteur de l’alimentation, des banques, des télécommunications et de l’aviation commerciale.

David LaMantia est propriétaire d’un supermarché indépendant à Lindsay, en Ontario. Selon lui, les géants de l’industrie créent une illusion de concurrence en exploitant des magasins qui portent différents noms.

Je ne pense pas que le commun des mortels réalise que très peu d’entreprises contrôlent toutes ces différentes enseignes. Ils ont l’impression qu’elles sont exploitées de manière indépendante , affirme-t-il.

Il y a un sérieux manque de concurrence.

David LaMantia, propriétaire du supermarché indépendant LaMantia's Country Market Fresh, dénonce le manque de concurrence dans l'industrie de l'alimentation.

Si vous magasinez, par exemple, chez Farm Boy, FreshCo, Safeway, IGA ou bien Foodland — ce sont toutes des enseignes du groupe Sobeys.

Les magasins Food Basics, Super C et Marché Adonis, entre autres, appartiennent tous à Metro, tout comme les pharmacies Jean Coutu.

Les Provigo, No Frills, Superstore, Maxi, les supermarchés asiatiques T&T ainsi que les pharmacies Shoppers (ou Pharmaprix au Québec) sont, quant à eux, la propriété de Loblaw.

Les magasins Independent City Market, contrairement à ce que leur nom laisse entendre, ne sont pas indépendants. Ils appartiennent, eux aussi, au plus grand des géants canadiens de l’alimentation.



Ces fusions et acquisitions ne sont pas rares dans le monde des affaires — et elles ne se sont pas produites du jour au lendemain.

Mais certaines transactions ont vraiment changé la dynamique du secteur, selon Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, à Halifax.

Lorsque Loblaw a acheté Provigo en 1998, lorsque Metro a acheté A&P en Ontario en 2005 et lorsque Sobeys a acheté Safeway dans l'Ouest en 2013, à mon avis, ce sont les trois grandes transactions qui ont eu un impact énorme sur la distribution alimentaire au Canada , dit-il.

Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.

Des lois qui manquent de mordant

La question se pose : le Bureau de la concurrence n'aurait-il pas pu bloquer ces transactions?

Le sous-commissaire Anthony Durocher explique que ses équipes font toujours un examen approfondi lorsqu'un géant tente d'en avaler un autre et imposent des mesures correctives afin de préserver une concurrence saine dans les marchés touchés.

Il y a plusieurs fusions qui ont eu lieu où il y a eu des ventes de magasins à travers le Canada pour préserver la concurrence, c'est-à-dire que la compagnie fusionnée doit vendre certains magasins à un autre concurrent , dit-il.

Anthony Durocher, sous-commissaire au Bureau de la concurrence

Mais au Bureau, on travaille avec des preuves et on doit travailler dans notre cadre juridique actuel , précise M. Durocher.

Si on n'a pas les preuves nécessaires ou les faits pour aller en cour et bloquer une transaction, nous ne pouvons pas le faire.

Le sous-commissaire se réjouit que le gouvernement fédéral cherche à moderniser les lois encadrant la concurrence au pays.

Hausses de prix et profits scrutés à la loupe

Sylvain Charlebois affirme que les oligopoles ne posent pas de problème, pourvu que leurs prix soient perçus comme étant acceptables par le public. Mais depuis 12 mois, le taux d'inflation alimentaire est autour de 10 % , souligne l’expert du secteur agroalimentaire.

Ces hausses de prix – jamais vues en 40 ans – pèsent lourd sur le portefeuille des Canadiens. C’est d’ailleurs ce qui a poussé le Bureau de la concurrence à examiner en profondeur le secteur de l'épicerie.

Le Bureau a déterminé que les marges brutes des grands détaillants ont augmenté de manière quand même significative depuis 2017 , affirme le sous-commissaire Anthony Durocher, ce qui pourrait vouloir dire qu'ils augmentent leurs prix à un rythme plus rapide que la hausse de leurs coûts.

Même si les prix dans les épiceries sont demeurés élevés, leur croissance ralentit : ils ont augmenté de 8,5 % en juillet après avoir progressé de 9,1 % en juin.

Les détaillants n’ont toutefois pas l’obligation de partager leurs données financières dans le cadre d’études de marché, ce qui limite la portée de ce rapport. Le chien de garde indépendant a tout de même conclu qu’il manque de concurrence dans le secteur de l’alimentation.

Parmi les solutions proposées pour encourager la concurrence, le Bureau propose de favoriser la venue de chaînes d'épiceries de l'étranger et d'épiciers indépendants.

C'est un environnement difficile pour eux, confirme M. Durocher, surtout quand on sort des régions urbaines au Canada, dans les régions éloignées ou en milieu rural.

Quel avenir pour les épiciers indépendants?

Même s'il existe près de 7000 épiciers indépendants au pays, bon nombre d'entre eux dépendent des grandes chaînes pour offrir à leurs clients une plus grande variété de produits.

C'était le cas notamment chez Sun Valley, dans l'est de Toronto. Le supermarché indépendant a décidé de fermer ses portes après 40 ans d'existence.

C'est difficile de survivre dans cette industrie dominée par quelques grands joueurs.

Le problème, dit-il, c'est qu'il n'existe plus de grossiste indépendant en alimentation. Les gros joueurs comme Loblaw et Sobeys se retrouvent donc à approvisionner leurs plus petits concurrents.

Nos fournisseurs sont deux des grandes chaînes et on ne nous donne pas toujours un accès équitable à leurs produits , explique M. Bexis.

Le supermarché indépendant Sun Valley, à Scarborough, a fermé ses portes à la fin juillet, après 40 ans d'existence.

De nombreux épiciers indépendants, comme Sun Valley, ferment leurs portes, étouffés par la présence des géants, les frais de cartes de crédit et d’autres lourdeurs administratives. Certaines petites chaînes d’épiceries régionales sont rachetées par des concurrents.

Le Bureau de la concurrence appelle les gouvernements à mieux encadrer la vente de gros et à fournir des incitatifs financiers aux épiciers indépendants. Rehausser la concurrence permettrait, selon M. Durocher, de faire baisser les prix à l'épicerie et de stimuler l'innovation dans ce secteur.