En Nouvelle-Écosse, des élus et des résidents demandent que le gouvernement provincial achète les maisons des propriétaires qui ont subi les plus lourds dommages lors des inondations de cet été.

Le déluge de 250 millimètres de pluie les 21 et 22 juillet en Nouvelle-Écosse a provoqué des inondations soudaines. Elles ont causé la mort de quatre personnes.

Des réparations qui vont coûter cher

Un couple de septuagénaires à Bedford, en banlieue d’Halifax, habite chez des proches depuis que sa maison de la rue Union a été malmenée par la crue soudaine de la rivière Sackville.

Claudette et David Oxford disent que pour réparer leur résidence, il faudra obtenir de 75 000 $ à 100 000 $ du fonds d’aide aux sinistrés que la province administre.

Le sous-sol de la maison de Walter Fowler, un autre résident de la rue Union à Bedford, le 23 juillet dernier.

Selon David Oxford, il serait plus sage pour la province d’acheter les maisons et les démolir, au lieu de toujours donner aux résidents une aide financière d’urgence pour réparer et rebâtir chaque fois qu’une situation identique se produit.

J’envisagerais certainement d’accepter une telle offre , dit David Oxford.

La députée libérale invite le gouvernement à agir

Mercredi, la députée libérale de Bedford Basin, Kelly Regan, a demandé au ministre responsable du bureau des gestions des urgences, John Lohr, de suivre l’exemple de l’ancien gouvernement libéral dont elle faisait partie.

Les libéraux avaient offert d’acheter, pour ensuite les démolir, 18 résidences ravagées par les inondations de l’Action de grâce 2016 à Sydney.

Dans sa circonscription, Kelly Regan identifie 38 maisons vulnérables sur la rue Union.

La députée d'opposition Kelly Regan croit que ce serait mieux pour les finances publiques d'acheter les maisons des sinistrés. (Photo d'archives)

Elle est d’avis que ça coûterait beaucoup plus cher à la province d’essayer de protéger ces résidences avec des digues ou des bermes.

Il s’en est fallu de peu pour que des résidents de Bedford se retrouvent prisonniers lors des inondations, ajoute Kelly Regan. Il n’y a pas eu de morts dans ce secteur, mais on a presque perdu des gens , dit-elle. Leur dire de rebâtir, c’est ignorer la menace bien réelle qui pèse sur eux.

Le ministre ne s’avance pas

Interpellé sur la question lors d’une mêlée de presse jeudi, le ministre John Lohr a suggéré qu’une telle idée d’acheter les maisons devrait être guidée par la Municipalité régionale d’Halifax, dont Bedford fait partie.

John Lohr, ministre responsable du Bureau de gestion des urgences et ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse, le 27 juillet.

Je ne ferme pas la porte. Je dis seulement que ça doit être initié par la Municipalité , a déclaré le ministre.

C’est pourtant bien le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, et non la Municipalité régionale du Cap-Breton, qui avait offert d’acheter les résidences à Sydney après l’inondation de 2016.

L'inondation à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en octobre 2016.

S'ils déménagent, où vont-ils aller? Il n'y a pas de maison disponible , a par ailleurs affirmé John Lohr.

Rebâtir ou relocaliser? Des conséquences psychologiques

Une spécialiste de la question avertit que de relocaliser des citoyens après un sinistre n’est pas une chose à prendre à la légère. Il y a un risque de déraciner des gens de leurs communautés.

C'est démontré dans les recherches que les gens qui demeurent sur place après une inondation s'en sortent mieux que les gens qui doivent quitter leur domicile , déclare Danielle Maltais, professeure émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche institutionnelle Événements traumatiques, santé mentale et résilience.

Un propriétaire qui habite près de la rivière Sackville croit que c'est inévitable qu'elle déborde encore. (Photo d'archives)

C'est sûr que ça coûte cher de faire les réparations nécessaires, mais je pense que ça vaut le coût pour la santé physique et psychologique des personnes.

Elle ajoute que dans certains cas, il s’agit de maisons familiales passées d’une génération à l’autre, et que cela ajoute une dimension émotionnelle importante.

La professeure émérite Danielle Maltais est titulaire de la Chaire de recherche institutionnelle Événements traumatiques, santé mentale et résilience. (Photo d'archives)

Il faut tenir compte, pas seulement des aspects économiques, mais aussi des aspects psychosociaux , croit la chercheuse.

D’après le reportage d’Adrien Blanc et avec des renseignements de La Presse canadienne