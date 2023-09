Itinérance à Gatineau : la mairesse France Bélisle lance un cri du cœur

« Je suis en train de faire votre job ». C'est ce que la mairesse de Gatineau, France Bélisle, raconte avoir lancé au ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, lors d'un récent échange.

Mme Bélisle n’y est pas allée de main morte pour dénoncer ce qu'elle considère être de l’inaction de la part du gouvernement Legault dans le dossier de l’itinérance.

Présente au sommet sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec, jeudi, cette dernière a relaté une de ses interactions avec le ministre Carmant.

M. Carmant, j’ai 80 personnes dans un campement. Mon refuge pour sans-abri déborde , a-t-elle raconté. Les gens se déplacent dans les autres parcs de la ville, M. Carmant.

La mairesse a tenu a partager une situation qui lui a été transmise récemment pour illustrer l'ampleur de la crise.

Quelqu’un m’a raconté qu’il y a trois semaines, dans le bois, il a entendu une fille de 18 ans crier. [...] Ils l’ont cherché et elle était en train d’accoucher toute seule , a-t-elle lancé, encore secouée.

Selon l’histoire de la mairesse, d’autres femmes en situation d’itinérance seraient allées prêter main-forte à la femme, puis auraient guidé les ambulanciers.

La Coopérative des Paramédics de l’Outaouais (CPO) a confirmé à Radio-Canada que des ambulanciers sont intervenus pour une histoire qui semblait correspondre sur certains points à celle relatée par la mairesse, jeudi.

Nous avons transporté une femme [en situation d’itinérance] de 27 ans au centre hospitalier de Gatineau le 29 juin dernier en matinée , a indiqué Marie-Ève D’Aoust, chef aux opérations, et aux communications à la Coopérative des paramédics de l'Outaouais.

France Bélisle a ensuite fait référence à l'investissement de 5 millions de dollars voté par le conseil municipal de Gatineau pour créer une infrastructure pérenne pour les personnes en situation d'itinérance.

C’est vous qui devriez investir là-dedans , raconte-t-elle avoir lancé à M. Carmant.

Une fois qu’on va avoir fait une infrastructure, vous êtes bien mieux de me trouver des psychiatres, M. Carmant , a poursuivi Mme Bélisle, le visage animé par de fortes émotions. Parce qu’il va falloir qu’ils rentrent dans votre système parce qu’ils ont besoin d’aide ces personnes-là, M. Carmant. Qu’est-ce que vous allez faire?

Se disant extrêmement déçu de la prise de parole qualifiée d’ injuste de la mairesse, Lionel Carmant a réagi en lançant un appel au calme.

J’invite tous les maires à baisser le ton , a-t-il laissé entendre. Travaillons ensemble .

J’accepte qu’il faut en faire plus, mais il faut qu’on travaille tous ensemble. Ce n’est pas en lançant des tomates qu’on va résoudre la problématique.

Soyons clair, depuis le début j’appelle tout le monde à d’être collaboratif et il n’y a pas une sortie comme ça qui va aider à sortir une personne de l’itinérance , a insisté ce dernier.

D’ailleurs, M. Carmant raconte avoir explicitement demandé à France Bélisle d’identifier un endroit où il serait possible de développer un refuge. C’est à ce moment-là qu’on a identifié l’aréna Guertin, qu’on est en train de mettre à niveau pour accueillir un refuge, et elle [France Bélisle] n’a pas réussi à m’offrir d’organisme.

Maintenant quand elle parle de l’immeuble qu’elle est en train de construire [...] ça je lui ai également dit qu’on allait venir soutenir ce nouvel édifice-là , informe-t-il.

Elle me lance la balle, moi je n’ai jamais lancé la balle à personne. Moi j’assume mes responsabilités.

Le ministre Carmant a ensuite renchéri, en réaction à l'accouchement relaté par France Bélisle : On a fermé [le refuge au Centre Robert] Guertin, ce n'était pas ma décision de fermer Guertin. On a décidé également d’avoir une zone de tolérance. Ce n’était pas ma décision d’avoir une zone de tolérance.

De passage à l’émission Sur le vif, jeudi après-midi, France Bélisle a tenu à clarifier que ses propos n’étaient pas une sortie contre le ministre Carmant, mais bien une mairesse qui se retrouve avec ses collègues au sommet de la fiscalité et qui a parlé d’itinérance parce qu’on considère qu’au Québec, dans les juridictions où il y a un vide et qu’on a besoin de clarifier, il y a le dossier de l’itinérance .

Le dossier de l’itinérance frappe et fait mal. Quand on a le privilège d’avoir une tribune, ça vient avec la responsabilité de dire les choses et c'est ce que j’ai choisi de faire.