L’Armée du Salut se prépare au retour de personnes sans-abri à Yellowknife

Alors que des milliers de Ténois regagnent Yellowknife, l’équipe de l’Armée du Salut s’active depuis plusieurs jours pour s’assurer que les personnes dans le besoin auront accès à leurs services dès jeudi soir.

Selon le directeur général de l’Armée du Salut à Yellowknife, Tony Brushett, plusieurs membres de son équipe sont rentrés il y a quelques jours pour préparer les lieux. D’autres sont restés à Calgary pour s’assurer que les personnes sans-abri évacuées regagnent la capitale grâce aux vols du gouvernement ténois.

Elles voyagent avec des membres de notre personnel , dit-il. Lorsqu’elles seront arrivées ici, nous aurons des personnes sur place pour aller les chercher.

Nous serons là où nous devons être lorsque ces personnes arriveront. Nous serons prêts.

Le directeur général de l'Armée du Salut à Yellowknife, Tony Brushett.

D'après Tony Brushett, la majorité des personnes sans-abri ont été évacuées dans des refuges de Calgary. Des services leur ont été offerts ces trois dernières semaines. D’autres ont aussi été évacuées à Edmonton et à Fort McMurray.

Tony Brushett indique que, avant la saison des feux de forêt, environ 120 personnes utilisaient régulièrement le refuge de l'Armée du Salut : Nous avons bon espoir d'avoir pu communiquer avec la plupart d’entre elles.

Il ajoute qu'il a aussi entendu dire que des personnes avaient décidé de ne pas retourner aux Territoires du Nord-Ouest.

Nous avons essayé de les informer sur les principales différences entre des villes comme Calgary et Yellowknife… Nous essayons de nous assurer qu'elles prennent la décision la plus éclairée possible , poursuit Tony Brushett.

L'Armée du Salut de Yellowknife est prête à recevoir, dès jeudi soir, les personnes sans-abri évacuées en raison des feux de forêt.

Selon le plus récent rapport Point in Time portant sur l’itinérance à Yellowknife, du Bureau de la statistique des Territoires du Nord-Ouest, 312 personnes étaient sans domicile fixe en 2021, ce qui représentait 1,46 % de la population de cette ville d’environ 21 400 habitants.

