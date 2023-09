Causes abandonnées : le ministre Jolin-Barrette blâme la Cour du Québec

M. Jolin-Barrette, ministre de la Justice depuis le 20 octobre 2022, pointe du doigt la Cour du Québec et la décision de la juge en chef, Lucie Rondeau, de modifier les ratios de jours passés en cour.

Elle avait décrété en 2022 que les juges siégeraient moins souvent pour allouer davantage de temps à la rédaction de leur décision, notamment. Un compromis a toutefois été conclu avec le ministère de la Justice en avril dernier.

En vertu de cette entente, le ministère de la Justice avait accepté de créer 14 postes de juges supplémentaires alors que la juge Rondeau en réclamait 41, soit près du triple.

Je pense à toutes les personnes victimes, qui ne pourront pas aller devant la cour témoigner et aux accusés dont les charges tombent sans être jugés. Ça ne me satisfait pas du tout , affirme Simon Jolin-Barrette.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a confirmé à Radio-Canada les données obtenues par La Presse, précisant que sur les 126 dossiers abandonnés, 99 proviennent de la Cour itinérante, qui se déploie à la Baie-James et au Nunavik. Les 27 autres dossiers concernent les palais de justice de Val-d'Or, d'Amos et de Ville-Marie.

L’Abitibi et le Nord-du-Québec, deux réalités

De son côté, le juge coordonnateur à la Cour du Québec pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue Eeyou Istchee Nunavik, Thierry Roland Potvin, soutient que plusieurs facteurs sont responsables des délais judiciaires, en particulier dans le Nord.

Il ajoute que les défis sont nombreux dans le Nord pour les cours de justice itinérante, dont la situation se distingue largement de celle dans les villes de l’Abitibi-Témiscamingue.

Si quelqu’un prétend qu’il y a seulement le ratio de responsable, c’est une personne de mauvaise foi ou de mal informée, avance-t-il. Il y a vraiment beaucoup d’autres facteurs qui, à mon sens, jouent beaucoup plus que le nouveau ratio. Dans la liste des facteurs pertinents, il est loin derrière plusieurs autres, dont le fait qu’il nous manquait 30 % de nos effectifs dans les derniers mois et environ 15 % de nos effectifs depuis presque deux ans.

Confiance fragilisée envers le système de justice

Cette situation préoccupe plusieurs intervenants de l’Abitibi-Témiscamingue, dont Me Kathy Tremblay, bâtonnière du Barreau de la région. Elle croit que la confiance du public envers le système de justice s'en trouve ébranlée.

Ouvrir en mode plein écran Me Kathy Tremblay, bâtonnière du Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

C’est sûr que le Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue, notre mission, c'est la protection du public, affirme Me Tremblay. Quand ça se produit, c’est très alarmant parce que c’est notre mission première de protéger le public. Autant les accusés que les victimes font partie du public. Est-ce qu’il y a un recours? Non. En fait, un arrêt des procédures va mettre fin au dossier.

L'intervenante au Point d'appui Renée-Maude Robin croit que cette annonce fragilise la confiance du public envers le système judiciaire, mais aussi celle de victimes d'agression et de violence sexuelle.

Inévitablement, ça ajoute des conséquences à ce qu’elle [la victime] a déjà vécu, de vivre un échec au niveau judiciaire, parce que c’est comme ça qu’elles le vivent, comme un échec. C’est certain qu’on les accompagne là-dedans parce que ça peut faire revivre des traumas , souligne Mme Robin.

Ouvrir en mode plein écran Renée-Maude Robin, intervenante au Point d'appui à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Parmi les dossiers abandonnés, une centaine sont à la cour itinérante, toujours selon La Presse. Me Kathy Tremblay est d’avis que certaines façons de faire doivent être revues pour améliorer les délais.