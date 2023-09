Samuel Brown, le jeune homme mort en 2018 dans le dortoir de son école de Brantford, est décédé de cause naturelle a déterminé le jury à l’enquête du coroner. Les membres du jury ont soumis 21 recommandations destinées à l’école et à la province.

Le jeune, qui était sourd, aveugle et non verbal, avait 18 ans. Il était élève à l’École W. Ross Macdonald, qui offre un enseignement aux élèves aveugles, déficients visuels ou sourds et aveugles.

Presque la moitié des recommandations ciblent la Direction des écoles provinciales et d'application (DEPA) du ministère de l’Éducation qui est responsable du fonctionnement de l’École W. Ross Macdonald.

Le jury recommande à la DEPA de revoir la disponibilité des ressources médicales offertes aux écoles qu’elle supervise, comme celle de Brantford, où les élèves sont pensionnaires. Elle demande aussi au ministère de l’Éducation de rédiger des politiques pour s’assurer que du personnel médical est disponible sur appel 24 heures sur 24 pour ces élèves.

À noter que la DEPA supervise sept écoles : trois écoles provinciales pour les sourds, l’École W. Ross Macdonald et trois écoles d'application pour élèves ayant de graves difficultés d'apprentissage.

Huit recommandations sont destinées à l’ancienne école de Samuel Brown. Selon le jury, tous les risques de blessure ou de maladie des élèves, comme l'étouffement ou les infections récurrentes, doivent être inscrits dans leurs dossiers.

Le jury demande aussi au Bureau du coroner que ses déclarations de décès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou souffrant de troubles du développement soient révisées de façon à éviter d’en arriver à des conclusions qui puissent être discriminatoires.