Un important projet de développement résidentiel dans le secteur Saint-Louis-de-France, à Trois-Rivières, devrait aller de l’avant. Des citoyens s’étaient opposés à ce que le promoteur rase le boisé Masse. Un compromis semble avoir été atteint et a été présenté mardi lors de la séance du conseil municipal.

Le promoteur, qui souhaitait construire 87 maisons unifamiliales, s’est engagé à conserver 37 % du boisé en aire écologique protégée et un autre 10 % en parcs et espaces verts. En contrepartie, le projet initial se densifierait avec la construction de 25 immeubles comprenant huit logements chacun.

La conseillère municipale du secteur, Geneviève Auclair, est d’avis que la portion protégée du boisé n’est pas suffisant[e] , mais rappelle que ce projet est dans les cartons depuis une dizaine d’années, qui avait déjà les autorisations nécessaires pour aller de l’avant .

Mais c’est évident que, pour moi, l’étalement urbain ça ne fait plus de sens. Agrandir notre périmètre urbain pour mettre des maisons unifamiliales, ça ne fait plus de sens. Il faut densifier notre ville de l’intérieur le plus possible, puis rentabiliser par le fait même nos infrastructures , dit-elle.

Environ 900 citoyens avaient signé une pétition pour sauver le boisé, dont Véronique Gendron, une résidente du secteur. Elle considère que le compromis trouvé est intéressant et reconnait le travail de la conseillère Auclair dans le dossier.

Bien qu’elle aurait préféré une conservation pleine et entière de la canopée, Mme Gendron se questionne toutefois à savoir s’il aurait été préférable de construire sur toute la superficie, mais d’obliger [le promoteur] à garder du boisé sur chaque terrain .

C’est peut-être un vœu qui n’est pas réalisable non plus là, mais c’est intéressant.

Des citoyens dont la résidence est adjacente au boisé, dans le quartier Terrasses des capitales, disent être également préoccupés par la circulation occasionnée par le développement immobilier.

La conseillère Geneviève Auclair affirme que des alternatives sont à l’étude pour éviter que les automobilistes empruntent les rues de Rome, de Moscou et de Berlin pour quitter le secteur et rejoindre le boulevard Thibeau. On regarde les alternatives possibles, comme par exemple faire déboucher le secteur sur le boulevard Thibeau.

Un avertissement

Un changement de zonage doit être autorisé prochainement par le conseil municipal pour que la nouvelle mouture du projet puisse aller de l’avant. Les opposants ont jusqu’au 20 septembre pour se manifester auprès de la Ville en demandant l’ouverture d’un registre.

Geneviève Auclair lance cependant un avertissement. Si les citoyens décidaient de s’opposer à ce développement, le boisé va quand même être rasé au complet cette fois-ci pour faire des maisons unifamiliales isolées, ce qui n’est pas nécessairement la meilleure solution. Peut-être la meilleure solution en matière de circulation automobile, mais [pour] conserver le couvert végétal, identifier et offrir des logements dans notre ville, ce n’est peut-être pas la meilleure option.

Ce retour au plan initial vient du fait que les premières autorisations obligent le promoteur à construire des maisons unifamiliales.

