Quoi regarder à la télé cet automne?

Avec l’arrivée de l’automne vient la rentrée télé. De Stat à Indéfendable, en passant par les classiques anglais comme Sex Education (Éducation sexuelle), ou encore les nouveautés québécoises comme Après le déluge, voici quoi surveiller au petit écran.

Les quotidiennes

Stat

Les urgentologues de l’Hôpital Saint-Vincent reprennent du service cet automne. Emmanuelle (Suzanne Clément), Jacob (Lou-Pascal Tremblay), Isabelle (Geneviève Schmidt) et Philippe (Patrick Labbé) seront confrontés à la mort d’un personnage dès les premières minutes de la nouvelle saison, tandis que le spectre de François (Daniel Parent) hante toujours le centre hospitalier.

De retour le 11 septembre à 19 h à ICI Télé

1:00

Indéfendable

Du côté de la quotidienne judiciaire de Québecor, on attend l’entrée d’un nouveau personnage récurrent au cabinet Lapointe-Macdonald-Desjardins. Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront aussi apprendre à mieux connaître l’avocate Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) au fil de cette deuxième saison.

De retour le 11 septembre à 19 h à TVA

Les grands retours

Avant le crash

Le thriller d’Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte retrouve ses as de la finance après les secousses de la première saison. François (Émile Proulx-Cloutier), Évelyne (Karine Vanasse), Marc-André (Éric Bruneau) et la bande retombent sur leurs pattes, ou préparent leurs prochains coups sales.

De retour le 11 septembre à 21 h à ICI Télé

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé n’effectue pas un retour à proprement parler, mais se retrouve plutôt catapultée à Télé-Québec après avoir été diffusée sur Club illico depuis sa sortie en 2022. Voilà l’occasion pour ceux et celles qui n’ont pas encore vu la minisérie dramatique de Xavier Dolan de se laisser emporter dans l’univers kitsch et anxiogène de la famille Gaudreault.

Diffusé à compter du 7 septembre 21 h à Télé-Québec

Les séries anglaises et américaines

Sex Education (Éducation sexuelle)

La comédie d’apprentissage lumineuse et taquine de Netflix est de retour pour une quatrième et dernière saison cet automne. Parmi les nouveaux personnages, on compte le Canadien Dan Levy (Schitt's Creek), qui incarnera Thomas Molloy, le tuteur de Maeve Wiley (Emma Mackley) à sa nouvelle université.

Diffusé à compter du 21 septembre sur Netflix

The Crown

Peter Morgan a hésité à produire une sixième saison de sa série historique à succès. Mais pour le bonheur des fans de la famille royale britannique – et de tous les mystères qui l’entourent – The Crown est bel et bien de retour pour un dernier tour de piste. Elle s'étalera de la fin des années 90 au début des années 2000, incluant la mort tragique de la princesse Diana en 1997.

Diffusé cet automne (date à confirmer) sur Netflix

Ouvrir en mode plein écran Ed McVey et Meg Bellamy se glissent dans la peau du prince William et de Kate Middleton dans la nouvelle saison de «The Crown». Photo : Netflix

The Morning Show (La matinale)

À l’ère #MoiAussi, The Morning Show raconte comment deux présentatrices (Reese Witherspoon et Jennifer Aniston) survivent et s’élèvent dans l’univers impitoyable des émissions d’actualité matinales américaines. La troisième saison s’annonce plus tendue que jamais avec l’arrivée d’un homme d'affaires influent joué par Jon Hamm (Mad Men).

Diffusé à compter du 13 septembre sur Apple TV

Wilderness

Prime Video a une série sous le signe de la vengeance dans les cartons. L’émission britannique Wilderness raconte comment Liv (Jenna Coleman) envisage de commettre le pire après avoir découvert que son copain (Oliver Jackson-Cohen) lui était infidèle. Une escapade dans la nature aux États-Unis pourrait devenir le théâtre d’un… malheureux accident.

Diffusé à compter du 15 septembre du Prime Video

Les nouveautés québécoises

Après le déluge

Une policière (Penande Estime) prend sous son aile quatre jeunes au passé trouble et les initie aux arts martiaux mixtes (MMA) dans Après le déluge, une nouvelle série originale signée par l'artiste québécoise Mara Joly. Son pari : briser le cercle vicieux de la violence en combattant le feu par le feu.

Diffusé à compter du 14 septembre 21 h sur Noovo

La candidate

Dans La candidate, une série vaguement inspirée du parcours de la politicienne Ruth Ellen Brosseau, Catherine Chabot incarne Alix Mongeau, une technicienne en pose d’ongles qui accepte de se présenter comme candidate poteau pour un parti… et qui finira par être élue.

Diffusé sur ICI Tou.tv Extra à compter du 21 septembre

Diffusé sur ICI Tou.tv Extra à compter du 21 septembre