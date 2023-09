Une évacuée de Hay River accouche d’un bébé bien portant à Edmonton

Tanisha Edison, une résidente des Territoires du Nord-Ouest qui a été forcée d’évacuer son domicile à cause des feux de forêt, a donné naissance à un bébé en bonne santé à Edmonton, une ville à plus de 1000 kilomètres de chez elle.

L’accouchement a eu lieu le 23 août à l'Hôpital Royal Alexandra, soit un peu plus d'une semaine après qu’elle et son conjoint eurent trouvé refuge dans la capitale albertaine avec sa famille. La petite fille a été nommée Nova Grace.

Il est difficile d’accoucher dans une autre communauté, à 13 heures [de route] de chez soi et alors que tout ce que l'on a se trouve dans une autre ville , affirme Tanisha Edison.

Elle est cependant heureuse d'avoir accouché à Edmonton, car cette ville compte des hôpitaux pour enfants et pour les mères parmi les meilleurs au pays.

Tanisha Edison et son conjoint, Mason Bruneau, sont impatients de retrouver leur nid familial à Hay River. Ils ont hâte de pouvoir poser leur nourrisson dans le nouveau berceau qu'ils n'ont pas encore pu utiliser.

Les habitants de Yellowknife et des communautés voisines, qui avaient été évacués il y a trois semaines, ont été autorisés à rentrer chez eux mercredi.

Publicité

Cependant, les résidents des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent pas tous retourner dans leur communauté, notamment à Hay River, une ville de 3500 habitants toujours menacée par un brasier.

Tanisha Edison et son conjoint ne savent donc toujours pas quand elles pourront retourner à Hay River : Plus on a de temps pour se préparer, mieux c'est.

Par ailleurs, elle conseille aux futures mamans qui se trouvent dans sa situation de se reposer autant que possible et de s'assurer que tout est prêt .

Outre Hay River, les localités de Fort Smith et de Fort Providence restent également exposées à un risque extrême d'incendie de forêt.

Depuis le début des feux de forêt dans les T.N.-O. , plus de 3,6 millions d'hectares, soit plus de 50 fois la taille d’Edmonton, ont été consumés.

Environ 200 incendies y sont toujours actifs.

Avec les informations de La Presse canadienne