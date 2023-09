Le festival Nuit Blanche de Saskatoon souffle ses 10 bougies

Le festival Nuit Blanche de Saskatoon aura lieu dans la nuit du samedi 23 septembre dans la Ville des Ponts. Et pour les 10 ans de l'événement, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour le bonheur des oiseaux de la nuit.

Ainsi, de 19 h à minuit, les noctambules de la Ville des Ponts pourront vibrer au rythme d’une programmation artistique spéciale.

Selon le responsable de la communication de l'événement et membre du directoire, Sean Homenick, ces derniers en auront plein les yeux.

Un grand nombre de nos installations artistiques sont lumineuses, ce qui permet d'éclairer nos nuits et de créer les nuits les plus lumineuses, les plus grandes et les plus audacieuses de l'année. Le type d'art contemporain que vous pouvez voir va des sculptures aux projections , explique Sean Homenick.

L'événement prendra pied dans plusieurs lieux et rues de la ville, notamment dans les principaux quartiers de Saskatoon.

Une pléiade d'artistes vont égayer les festivaliers dans différents domaines artistiques. Ceux-ci vont de la sculpture à l'installation, en passant par la performance et les arts vivants.

Il y en aura pour tous les goûts, car nous aimons dire à Nuit blanche que l'art est partout et pour tous. L’art n'a pas toujours besoin d'être accroché aux murs d'une galerie.

Dans sa programmation, les enfants ne sont pas en reste. L’organisation a prévu plusieurs activités pour eux.

Tout le monde aime la danse et le théâtre et, en général, notre scène de danse est vraiment remplie d'enfants. Il y a un artiste, Andre Ferrazzi, qui propose une expérience de réalité virtuelle avec laquelle les gens interagissent grâce à leurs appareils intelligents. Ce qui est très populaire auprès des enfants , souligne Sean Homenick.

Aussi, indique-t-il, tout est adapté aux familles. Il y a des gens qui assistent à tout le festival à vélo, d'autres à pied, et nous avons un autobus qui emmène les gens à travers nos quartiers, ce qui permet de tout voir.

En plus du festival principal, Nuit blanche Eve aura lieu le vendredi 22 septembre sur le campus de l'Université de la Saskatchewan, de 18 h à 21 h.

À cette occasion, une sélection d'œuvres d'art d'étudiants artistes émergents en partenariat avec l’Association des étudiants en arts visuels sera exposée.