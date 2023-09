La fierté et le respect, les priorités du nouvel entraîneur-chef de Natation Gatineau

Le nouvel entraîneur-chef de Natation Gatineau, Salim Laoubi, n’a pas perdu de temps pour se mettre au travail. À peine entré en poste, le nouveau dirigeant était déjà sur le bord de la piscine, jeudi, avec sa trentaine d’athlètes pour superviser un entraînement au Centre sportif.

L’entraîneur de 45 ans a accordé sa première entrevue à Radio-Canada. Il arrive dans un contexte particulier alors qu’il prend la place de Brian Kelly, qui a pris sa retraite cet été, quelques semaines après avoir fait l'objet de plaintes sur ses méthodes de travail.

Des histoires comme ça, ça ne plaît à personne. Dans mon cas, je regarde vers l'avenir avec une équipe qui a beaucoup de potentiel, affirme l’entraîneur.

Ouvrir en mode plein écran Salim Laoubi vient d'entrer en poste, en remplacement de Brian Kelly qui a pris sa retraite. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Laoubi compte instaurer un climat basé sur l’engagement et le respect au cours des prochaines semaines.

Ça fait partie de mes valeurs personnelles. J'essaie de les vendre à toute la communauté de Natation Gatineau. L'esprit familial est primordial! On va essayer de tisser des liens de confiance, on ne va pas l'imposer. Les gens ont besoin d'être écoutés et d'avoir un leader devant eux , poursuit Laoubi, sans hésitation. C'est ça le défi que j'ai aujourd'hui : de démontrer mes qualités de leadership au sein de cette organisation.

Ma priorité, c'est la fierté. Il faut être fier de faire partie de Natation Gatineau, puis le démontrer chaque fois [qu’on] se présente à l'entraînement.

Le nouvel entraîneur a pris le temps de rencontrer ses athlètes au cours des derniers jours. Il souhaite poursuivre le travail et rencontrer prochainement de nombreux parents pour s’assurer que tous les membres seront au diapason.

Les nageurs m’ont un peu parlé de leur été. Ça n'a pas l'air très difficile. Au contraire, avec mon arrivée, ils voient un avenir meilleur. Je suis un gars très humain, un père de famille. Je saurai comprendre certaines particularités et certains besoins , poursuit Laoubi.

Ouvrir en mode plein écran Le nouvel entraîneur-chef de Natation Gatineau, Salim Laoubi, donne ses directives à des nageurs pendant un entraînement au Centre sportif. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Faire grandir le club à nouveau

Même s’il sait qu’il a un important travail de gestion et de culture d’entreprise devant lui, Salim Laoubi a surtout été charmé par le défi sportif en Outaouais. Il croit au potentiel des athlètes de niveau élite chez Natation Gatineau.

On a beaucoup de nageurs talentueux qui ont brillé la saison dernière sous la gouverne de Brian Kelly. Ils ont fait des choses extraordinaires, des records provinciaux, des médailles au niveau national. C’est peut-être passé inaperçu, mais moi je suis très conscient de ce talent. Je vois dans leurs yeux, depuis deux jours, qu’ils ont le potentiel de passer à une vitesse supérieure avec mon arrivée , dit Laoubi avec fierté.

L’entraîneur a déjà dirigé un peu partout au Québec avec notamment des passages à Saint-Hyacinthe, Longueuil et Montréal. Pour faire grandir le club à nouveau, il souhaite rapidement augmenter le nombre de nageurs au sein du sport-études. Le programme ne compte plus qu’environ 35 athlètes, loin des 50 atteints il y a quelques années.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de Natation Gatineau lors d'un entrainement Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

J’ai eu l'occasion d'encadrer des athlètes qui ont fait partie des équipes nationales juniors. J'ai même eu des athlètes d'un autre pays qui ont fait des compétitions internationales. Ça m’a permis de grandir. J'ai fait des camps avec plusieurs entraîneurs nationaux. Ça m’a mis la puce à l'oreille, ça m’a motivé à aller de l'avant, puis à être un petit peu plus concentré sur cette tâche-là , ajoute l’entraîneur.

Laoubi croit qu’avec les installations de qualité qu’on retrouve à Gatineau, le club peut rapidement reprendre la place qui lui revient aux niveaux provincial et national.

Ouvrir en mode plein écran Natation Gatineau compte environ 600 membres et 35 athlètes-étudiants dans le programme sport-études. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Idéalement, à court terme, on aimerait ça avoir des athlètes sur des équipes juniors, des équipes nationales juniors, puis éventuellement au moins un athlète sur une équipe nationale senior. Le potentiel est là , croit-il.

Natation Gatineau est le seul club de natation de la ville et compte environ 600 membres dans différentes catégories.