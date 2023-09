Agressions sexuelles à l’Université Ste-Anne : la GRC lance un appel aux témoignages

Le Détachement de Meteghan de la GRC lance un appel au public afin d’obtenir de l'information sur des agressions sexuelles alléguées qui seraient survenues à l'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse. Les autorités encouragent les victimes à communiquer avec la police et offrent des services de soutien.

Dans une déclaration écrite, jeudi, la GRC de Meteghan dit avoir pris connaissance mardi de renseignements selon lesquels une cinquantaine d'agressions sexuelles se seraient produites à l'Université Sainte-Anne entre 2015 et 2019. Ces renseignements ont été affichés sur un site web public.

Ouvrir en mode plein écran La pétition « Sa change now » dénonce des agressions sexuelles et appelle à des changements à l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Dans une pétition qui circule en ligne, des étudiants et des anciens étudiants affirment avoir subi des agressions sexuelles lors de leur passage dans cette université. Selon la pétition, il y aurait eu 53 agressions sexuelles entre 2015 et 2019 impliquant des étudiants ou qui se serait passé sur le campus, dont 17 qui auraient été commises par la même personne.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de vérifier ces allégations.

Des rapports sur quatre agressions sexuelles à l’Université

La GRC de Meteghan affirme que quatre agressions sexuelles survenues à l'Université Sainte-Anne qui ont fait l'objet des enquêtes depuis 2015. Seulement une de ces plaintes concerne un incident survenu dans la période touchée par la pétition, en 2016. Deux autres incidents ont eu lieu en 2021 et un dernier en 2023.

Deux de ces plaintes ont mené à des accusations.

La police dit ne jamais avoir reçu de plaintes pour ces 53 signalements d’agressions évoqués dans la pétition en ligne. De plus, elle précise que les quatre plaintes reçues concernaient toutes des personnes différentes.

La GRC de Meteghan tient à ce que les victimes sachent qu'elles peuvent communiquer avec la police et discuter de l'incident avant de décider de participer à l'enquête et au processus judiciaire. Des services d'aide aux victimes sont disponibles et les survivants seront soutenus, promet-on.

Une victime, un témoin ou quiconque détient des renseignements sur des agressions sexuelles alléguées commises à l'Université Sainte-Anne peut communiquer avec la GRC de Meteghan au 902-645-2326, avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477) ou à soumettre un message en ligne sécurisé à www.crimestoppers.ns.ca. (Nouvelle fenêtre)