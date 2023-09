Bruno Marchand ne souhaite pas que Pierre Poilievre soit élu

Le maire de Québec Bruno Marchand ne tolère pas l'engagement du chef conservateur Pierre Poilievre de ne financer aucun dépassement de coûts pour le projet de tramway de Québec s'il est porté au pouvoir. Bruno Marchand a même déclaré qu'il « ne lui souhaite pas d’être élu » avec cette vision pour le Canada.

Le chef conservateur a fait savoir mercredi qu’Ottawa n'a pas à payer des milliards de dollars pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents et que si son parti est amené à gouverner il ne donnerait pas un seul dollar pour les dépassements de coût du projet.

Quel argument populiste , s’est indigné le maire Bruno Marchand, au lendemain des propos de Pierre Poilievre. Le maire lui reproche de ne pas tenir compte de la réalité économique.

Qui est capable au Québec et au Canada que depuis trois ou quatre ans en fonction des conditions d’inflation, en fonction des chaînes d’approvisionnement, des prix et de la hausse des coûts. Qui est capable de dire que les projets au Canada ne coûtent pas plus cher , a-t-il déclaré, au micro de Midi Info.

Si c’est la proposition qu’il a pour ragaillardir notre économie, si c’est la proposition qu’il a pour ce pays. Je ne lui souhaite pas d’être élu.

Le maire considère que la déclaration de Pierre Poilievre est d’une autre époque. C’est comme dire, on va consommer comme on faisait dans le temps, on va produire des GES , c’est pas grave, on va vivre comme dans les années 50. On est trop cons pour s’adapter à la réalité , fustige-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Bruno Marchand a pourfendu le chef conservateur Pierre Poilievre lors d'un point de presse, mercredi. Photo : Radio-Canada

Je pense qu’il est temps que monsieur Poilievre arrive en 2023 et l'attente des gens c’est qu’on soit capable de leur offrir des moyens, notamment des transports collectifs , a-t-il renchéri.

Bruno Marchand a conclu qu’il espère que ses propos seront recentrés et que [le chef] arrête de chercher des arguments populistes.

Avec les informations d'Alec Castonguay