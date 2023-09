OC Transpo lance son nouveau système de paiement par carte de crédit

OC Transpo a lancé jeudi son nouveau système de paiement « O-Paiement ». Ce service permet aux passagers de payer leur trajet par carte de crédit ou portefeuille mobile.

Cette méthode pourrait également être utilisée pour les correspondances dans la limite du temps de correspondance restant.

Autre nouveauté, ce système de paiement prévoit un plafond des tarifs de telle sorte qu’ils puissent être équivalents à ceux des cartes d’abonnement journalier ou mensuel pour adulte.

Pour la directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, plus besoin de se promener avec plein de cartes dans les poches ou encore se demander si l’on a fait son rechargement du mois pour éviter d’être pénalisé.

Ouvrir en mode plein écran Renée Amilcar, directrice générale des services de transport en commun de la Ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

On n’a plus besoin de se poser ce genre de questions, le système va tout faire pour nous et ça va être plus facile pour les touristes [...] qui n’auront pas besoin d’acheter une carte pour pouvoir faire leur paiement , explique-t-elle.

Une première au Canada

Les usagères et usagers peuvent payer au moyen de leur carte à tout moment de la journée et il ne leur en coûtera pas plus que le prix d’un Passejour, soit 11,25 $. D’ailleurs, au cours d’un même mois, les frais ne dépasseront jamais le prix d’un laissez-passer mensuel pour adulte, soit 125,50 $ , explique le transporteur dans une note de service rendue public, jeudi.

Il ne sera cependant pas possible d'utiliser le service O-Paiement pour les tarifs réduits, le laissez-passer multijour ou pour payer pour un accompagnateur ou tout tarif supplémentaire.

Il s'agit d'une première au pays, souligne OC Transpo : OC Transpo est la première société de transport en commun au Canada à offrir un plafonnement du tarif pour les paiements effectués par carte de crédit et portefeuille mobile .

Ouvrir en mode plein écran Les paiements se feront par Visa, Mastercard, Google Pay et Apple Pay. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Les paiements se feront par Visa, Mastercard, Google Pay et Apple Pay.

Les nouveaux dispositifs de paiement ont été installés sur l'ensemble de la flotte d'autobus et au niveau des portillons d’accès de toutes les stations de l’O-Train. Selon OC Transpo, cette nouveauté s’inscrit dans la logique de rendre l’option du transport en commun plus facile et pratique pour les résidents.

Le lancement du système O-Paiement constitue un soulagement pour les usagers souhaitant régler leur trajet par carte de crédit ou par paiement mobile. Avant cette alternative, il était seulement possible de payer avec la carte Presto, la carte U-Pass, la carte Multi de la Société de transport de l‘Outaouais (STO) ou en argent comptant ce qui compliquait la tâche à bien des passagers.

Ouvrir en mode plein écran Les nouveaux dispositifs de paiement ont été installés sur l'ensemble de la flotte d'autobus et au niveau des portillons d’accès de toutes les stations de l’O-Train. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

OC Transpo précise que ce nouveau service n’est pas offert à STO et invite les usagers qui effectuent des correspondances régulières avec les autobus de Gatineau à continuer d’utiliser la carte Presto. Les correspondances vers le service Para Transpo ne sont également pas possibles avec ce nouveau dispositif de paiement.

Par ailleurs, OC Transpo envisage l'option d'un laissez-passer hybride pour les personnes travaillant quelques jours par semaine. La commission des transports de la Ville évoquera la question lors de sa réunion de la semaine prochaine.