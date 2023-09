Délais judiciaires : le ministre Jolin-Barrette interpelle la Cour du Québec

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, blâme la Cour du Québec pour l'explosion des délais et les arrêts de procédures dans certaines régions.

Pas moins de 126 causes criminelles ont été abandonnées en Abitibi-Témiscamingue et au Nunavik en raison des délais trop longs, selon ce que rapportait La Presse. Et cela risque de se reproduire, a déploré le ministre.

Depuis l'arrêt Jordan, rappelons que le délai maximal avant la tenue d'un procès est de 18 mois, après quoi, l'accusé peut demander un arrêt des procédures au motif de délais déraisonnables.

Le juge coordonnateur a choisi dans les régions touchées de diminuer considérablement le nombre de jours d'audience par rapport à l'an dernier, au bénéfice de jours de délibérations, ce que dénonce M. Jolin-Barrette.

Ma première pensée est pour les victimes, ça ne fait pas du tout mon affaire et je ne suis pas content , a-t-il déclaré en mêlée de presse jeudi à Saguenay, où se tient le caucus des élus de la CAQ pour préparer la rentrée parlementaire.

M. Jolin-Barrette a souligné qu'il avait alerté la Cour du Québec dès que les changements dans l'organisation des travaux du tribunal avaient été annoncés.

Tout le monde avait dit qu'il allait y avoir des conséquences et, présentement, c'est ce qu'on vit , a-t-il poursuivi, en ajoutant qu'il s'est activé auprès de tous les partenaires du système de justice pour que des solutions soient trouvées dès cet automne.

Il a rappelé qu'il avait pourtant pris soin d'augmenter le nombre de juges et les ressources à la Cour du Québec. Ainsi, en Abitibi, le contingent de juges est passé de 10 à 13. En outre, pour l'ensemble du Québec, une entente convenue au printemps portera le nombre de juges de 319 à 333. Il y a 10 ans, ils étaient 270.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut s'ingérer dans la gestion des travaux de la Cour, mais le ministre a lancé un appel.

Appeler des juges en renfort

Il revient à tous les partenaires, notamment la Cour du Québec, de prendre leurs responsabilités , a-t-il laissé entendre. Il a suggéré de dépêcher des juges des autres régions en renfort.

C'est possible que dans l'organisation de la Cour du Québec, ils viennent prêter main-forte à leurs collègues de l'Abitibi s'il y a des juges qui sont en invalidité ou qui sont malades. [...] C'est un effort collectif, mais ce n'est pas le ministre qui fait le calendrier judiciaire.

En raison de l'explosion des délais judiciaires, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est forcé de prioriser les dossiers plus importants (notamment les cas impliquant les enfants, les agressions sexuelles et les violences conjugales) pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'arrêts des procédures au motif de délais déraisonnables.

Il doit en abandonner d'autres, jugés moins importants, qui vont donc se conclure sans procès, après des délais jugés déraisonnables.