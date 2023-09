Saint-Elzéar reçoit une offre pour acheter l’ancienne école

La Municipalité de Saint-Elzéar a bon espoir de pouvoir lancer son projet de création de logements dans l'ancienne école primaire, grâce à une proposition d’achat reçue in extremis mercredi.

Au printemps, l'administration municipale avait lancé un appel d’offres, dans l’espoir qu'un promoteur acquiert le bâtiment et y aménage au moins six appartements de trois pièces et demie.

À la fin de l'appel d'offres, le 31 août, aucune proposition n'avait été déposée.

La mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier, confirme toutefois qu'une offre en provenance d'un promoteur de l'extérieur de la région a finalement été reçue six jours après la fin de l’appel d’offres.

Mme Poirier souhaite que les élus se penchent sur cette soumission, lors de la séance régulière du conseil municipal du 11 septembre, avant d'en divulguer les détails.

La Municipalité demandait un minimum de 30 000 $ pour le bâtiment scolaire qu’elle a acquis du Centre de services scolaire René-Lévesque au coût de 20 000 $.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier, est d'avis que le manque de main-d'œuvre explique le faible engouement pour l'appel d'offres municipal. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Même si elle ne cache pas sa déception quant au faible intérêt suscité par le projet, la mairesse Poirier demeure optimiste.

Le but de ça ce n’était pas d’avoir un gros montant d’argent, mais c’était plutôt d’avoir des appartements à Saint-Elzéar.

Selon Mme Poirier, le faible intérêt démontré par les promoteurs dans ce dossier serait causé par la pénurie de main-d’œuvre. Je pense que c’est beaucoup ce qui arrête les entrepreneurs , mentionne-t-elle. Ça vient freiner tous les projets, c’est devenu un problème très sérieux.

La mairesse croit que les appartements pourraient être prêts à accueillir des occupants à la fin de 2026.

Ça ne m’inquiète pas de savoir si ces appartements vont être loués, j’en suis certaine , affirme Mme Poirier. C’est un soulagement de savoir qu’on commence un projet dont on a besoin.

Aucune proposition d'achat pour l’Auberge du lac Alain

Parallèlement, la Municipalité de Saint-Elzéar avait aussi lancé un appel d’offres pour se départir de l’Auberge du lac Alain.

Aucune offre n’a toutefois été déposée, bien que la mairesse ait procédé à quatre visites auprès de personnes qui s’étaient montrées intéressées.

Selon la mairesse, le fait que le bâtiment soit lié à un bail de location, puisqu’il est construit sur une terre publique, vient compliquer la situation. Il y avait de l’intérêt, mais c’est un terrain avec un bail et on ne peut pas faire n’importe quoi, c’est lié au gouvernement du Québec , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'Auberge du lac Alain déjà été très fréquentée, mais le vieillissement de la population et le manque de main-d'œuvre pour l'entretenir laissent croire à la Municipalité qu'il est temps de passer le flambeau. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La mairesse laisse toutefois entendre que des développements récents pourraient changer l’issue du dossier.

Publicité

Il y a eu d’autres choses qui se sont présentées, deux autres vocations possibles pour l’auberge, ça reste à voir dans les semaines qui viennent , affirme Paquerette Poirier sans vouloir donner plus de détails.

La Municipalité n’exclut tout de même pas de relancer l’appel d’offres et d’élargir sa portée au besoin.

Avec les informations de Roxanne Langlois