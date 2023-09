L’été 2023 dans les Maritimes a été l’un des plus humides jamais enregistrés, selon les données d’Environnement et Changement climatique Canada.

Collectivement, les mois de juin, de juillet et d’août ont été des mois généralement maussades dans les Maritimes, avec non seulement beaucoup de jours de pluie, mais beaucoup de jours de fortes intempéries.

Ouvrir en mode plein écran Accumulation d'eau sur le boulevard Bedford, à Halifax, le 5 août 2023. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Plusieurs secteurs ont reçu plus du double de la moyenne des précipitations au cours de ces trois mois.

Publicité

Il y a eu de nombreuses inondations soudaines, y compris en Nouvelle-Écosse en juillet où le phénomène a été qualifié d'historique.

Tout cela a totalisé une quantité record de précipitations estivales pour de nombreuses parties des Maritimes.

Saint-Jean, l'endroit le plus pluvieux du Nouveau-Brunswick

Selon Environnement et Changement climatique Canada, les résultats préliminaires indiquent que Yarmouth, Greenwood, Kentville et Sydney, en Nouvelle-Écosse, ainsi que Saint-Jean et Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, ont tous enregistré leurs étés le plus humide.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs secteurs des Maritimes ont reçu plus du double de la moyenne des précipitations au cours de ces trois mois. Photo : Michael Higgins/Twitter

Au Nouveau-Brunswick, c'est la région de Saint-Jean qui a reçu le plus de pluie pendant l'été. Selon les données préliminaires d’Environnement Canada, 600 à 800 millimètres de pluie sont tombés entre le 1er juin et le 31 août.

Moncton, Fredericton, Miramichi, la région Chaleur et la Péninsule acadienne ont reçu de 500 à 600 millimètres. Le Restigouche, le nord-ouest et le sud-est s’en tirent un tout petit peu mieux, avec des précipitations de 400 à 500 millimètres.

Ces résultats sont bien supérieurs à la moyenne pour cette période de l'année qui se situe entre 250 à 300 millimètres de pluie.

Beaucoup de pluie en Nouvelle-Écosse

Il est important de noter ici que ces données viennent des stations d’Environnement Canada.

Il n’y a pas de station météorologique officielle à Mahone Bay, dans le comté de Lunenburg en Nouvelle-Écosse, mais on peut supposer que l’enregistrement volontaire de 980 millimètres est un record estival moderne.

On peut probablement en dire autant de toute la région de la rive sud néo-écossaise, où de nombreux endroits ont reçu plus de 800 mm de pluie au cours des trois mois d'été.

Ouvrir en mode plein écran La Nouvelle-Écosse a reçu des pluies torrentielles cet été. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Dans la région d’Halifax, 2023 se classe officiellement comme le troisième été le plus humide avec 654 millimètres enregistrés depuis la station d'Environnement Canada située dans le centre-ville. Seuls les étés 1985 (664 mm) et 1927 (687 mm) ont été plus pluvieux.

Publicité

Les totaux sont encore plus élevés juste au nord-ouest de la capitale, où Hammonds Plains a enregistré de 780 à 860 mm de pluie, Fall River a enregistré 812 mm de pluie et le site de Bedford Range d’Environnement Canada a enregistré 816 mm.

En fin de compte, l’été 2023 a été un été nuageux dans les Maritimes et devrait rester dans les mémoires.