Un feu de forêt a détruit 27 bâtiments près de Lytton

Près d’une trentaine de bâtiments ont été détruits par le feu de forêt de Kookipi Creek, au sud-ouest de la Colombie-Britannique, a annoncé le District régional de la vallée du Fraser.

Plus précisément, il s’agit de 27 propriétés, dont 6 résidences, dans des communautés situées le long de la route 1, au nord de Hope. Les autres structures étaient des propriétés récréatives et des bâtiments de service.

Je suis heureuse qu'il n'y ait eu aucune perte de vie et que les habitants aient continué à faire preuve de résilience , a affirmé Diane Johnson, du District régional.

L’incendie de Kookipi Creek, découvert le 8 juillet et dont les autorités croient qu'il a été déclenché par la foudre, couvre une superficie de 180 kilomètres carrés.

Il a donné lieu à des ordres et à des alertes d'évacuation, notamment dans le village de Lytton, qui a été détruit par un incendie en 2021, et entraîné la fermeture de la route 1 pendant plusieurs jours au mois d’août.

Les représentants de la province et des gouvernements sur place affirment que des mesures sont en place pour aider les résidents touchés à commencer à reconstruire.

Mercredi, la province a annoncé que les communautés locales et les Premières Nations peuvent demander une aide financière pour réparer leurs infrastructures publiques essentielles endommagées par des feux de forêt et payer les franchises d'assurance.

Mardi, le District régional de Columbia-Shuswap a annoncé que l'incendie de Bush Creek East avait détruit ou endommagé plus de 226 propriétés.

Dans l’Okanagan, plus de 180 structures ont été détruites ou endommagées par l’incendie de McDougall Creek.

Depuis le 1er avril, plus de 2000 feux de forêt ont pris naissance en Colombie-Britannique et plus de 22 000 km2 de terres ont été brûlés. Il s’agit de la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée dans la province.

Jeudi matin, 409 feux étaient toujours actifs en Colombie-Britannique, dont 189 n’étaient pas maîtrisés.

D'après les informations de Karin Larsen