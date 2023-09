La mère d'Ashtyn Posser peine à se remettre de la mort de son fils. Il a quitté ce monde âgé d'à peine 20 ans après avoir présumément acheté du poison en ligne d'un homme aujourd'hui accusé d'aide au suicide dans plusieurs affaires.

Mme Prosser a décidé de créer une fondation à la mémoire de son fils qui contribuera au rétablissement et à la guérison de la santé mentale, en se concentrant sur la médecine holistique telle que la réflexologie, la thérapie de réduction des incidents traumatiques et les programmes de mentorat.

Cette collecte de fonds a pour but de garder mon fils et moi connectés , explique Kim Prosser, mère de l’adolescent. Son intention vise, dans la mesure du possible, à aider quelqu'un d'autre dans cette situation , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kim Prosser, seule sur la plage du Lac Érié, déplore le manque de ressources en santé mentale. Photo : Radio-Canada / Meg Roberts

J'ai passé des heures et des heures sur la plage, essayant de trouver un moyen de guérir.

Ashtyn était à un mois de son anniversaire lorsqu'il s'est suicidé.

Kim Prosser, qui vit désormais près du lac Érié en Ontario, affirme qu’elle a eu de nombreux jours sombres après la mort de son fils.

Un homme accusé de vente de substances mortelles

Ashtyn Prosser a mis fin à sa vie après avoir possiblement acheté une substance mortelle sur Internet à un homme de 57 ans du Grand Toronto.

La police allègue que Kenneth Law a exploité des sites Web vendant du nitrite de sodium à partir de 2020 jusqu’au printemps dernier, envoyant 1200 colis dans 40 pays, dont 160 à des adresses canadiennes.

Ouvrir en mode plein écran Un croquis montre Kenneth Law, un homme de la région de Toronto, qui fait face à 14 chefs d'accusation de conseil ou d'aide au suicide en Ontario. Il a récemment comparu par vidéoconférence dans une salle d’audience de Brampton. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il fait face à 14 chefs d'accusation de conseil ou d'aide au suicide en Ontario.

Selon CBC, Kenneth Law est soupçonné d'être lié à plus de 110 décès dans le monde, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Italie et en Nouvelle-Zélande.

Kenneth Law devrait comparaître à nouveau devant le tribunal vendredi. Il reste en détention. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

Des souvenirs difficiles

L'image d'Ashtyn Prosser jetant sa casquette de diplômé en l'air au parc Jackson de Windsor est l'une des images les plus difficiles à regarder pour Kim Prosser.

Ouvrir en mode plein écran La photo montre Ashtyn après avoir obtenu son diplôme de 12e année à Windsor, en Ontario Photo : Avec l'Autorisation de Kim Prosser)

Tout son potentiel a tout simplement disparu , dit-elle. Selon Mme Prosser, son fils était extraordinaire.

Quelle personne dynamique et incroyable à côtoyer. Drôle, brillant, étonnant et coloré.

La pandémie a gravement nui à la santé mentale des étudiants

Mme Prosser affirme qu'une fois les cours se sont déplacés en ligne pendant la pandémie, les comportements de son fils ont commencé à changer. Ses notes ont considérablement diminué et il est devenu plus isolé.

Il s'est fait prescrire deux médicaments par téléphone alors qu'il était à l'école secondaire, sans jamais avoir rencontré un professionnel de la santé mentale en personne, selon sa mère.

Malgré les difficultés scolaire lors de sa dernière année, il a été accepté dans une université de Toronto.

Mais après quelques mois, l'isolement est devenu trop dur et il a finalement abandonné ses études pour déménager à Thunder Bay.

Mme Prosser a indiqué que l'isolement s'est poursuivi et que l'été dernier, Ashtyn avait tenté de se suicider à deux reprises en l'espace de 10 jours.

Si vous êtes en détresse, vous pouvez obtenir de l'aide au : www.suicide.ca ou par téléphone au 1 833 456-4566, ou par message texte au 45645 entre 16 h et minuit HE.

Au Québec, vous pouvez composer le 1 866 APPELLE ou le 535353 par message texte.

Jeunesse, J'écoute : 1-800-668-6868 (téléphone), conseils par chat en direct sur le site Web.

Association canadienne pour la prévention du suicide : Trouvez un centre de crise ouvert 24 heures sur 24.

Ligne de crise Hiatus House : (519) 252-7781 (Windsor, Ontario).

