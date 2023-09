L’agrandissement du Foyer des pionniers de Hearst lancé officiellement

Plusieurs dignitaires ont souligné jeudi matin le début officiel des travaux d'agrandissement du Foyer des pionniers à Hearst, attendus depuis longtemps.

Amorcés en réalité depuis quelques semaines, ceux-ci permettront d’ajouter 12 lits supplémentaires à la maison de soins de longue durée pour porter son total à 79.

La cérémonie de première pelletée de terre s’est faite notamment en présence de Natalia Kusendova, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones.

Des employés et des résidents du Foyer des pionniers de Hearst se sont joints aux dignitaires pour la première pelletée de terre officielle pour les travaux d'agrandissement de l'édifice. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

C'était important pour elle de célébrer l’événement sur place.

Le Foyer des pionniers ici à Hearst est un foyer désigné en vertu de la Loi sur les services en français et offre des services culturellement et linguistiquement appropriés à notre population franco-ontarienne , affirme Mme Kusendova.

Un long processus

Les 12 lits supplémentaires ont été octroyés par la province en mars 2021, après des années de demandes et de pressions politiques de la part de la Ville de Hearst, propriétaire du Foyer des pionniers.

Par la suite, la Ville de Hearst a dû effectuer plusieurs démarches pour l’obtention d’un financement pour la construction.

Elle a finalement obtenu un prêt financé par Infrastructure Ontario­.

Le projet qui doit se terminer en juin 2024 est estimé à 5,5 millions de dollars, soit plus de 4 millions de dollars pour la construction et plus d’un million de dollars pour de l’équipement.

Le maire de Hearst et président du Foyer des pionniers, Roger Sigouin, a exprimé sa gratitude pour l’obtention du feu vert pour cette expansion tant attendue .

Il ajoute que les besoins sont encore plus grands.

Quand on voit une liste d’attente de 60 personnes et ça prend environ trois à quatre ans avant que les gens entrent au Foyer, ce n’est pas acceptable. On veut être capable de desservir nos personnes âgées. On espère que ça va alléger.

Mme Kusendova a souligné que le projet de Hearst s’inscrit dans une série à travers la province.

Depuis janvier de cette année, on a 35 projets dans la province pour bâtir plus de 5 300 lits supplémentaires , souligne-t-elle.

L'adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones a exprimé son désir d’être présente lors de l’ouverture officielle de l’agrandissement l’an prochain.

L’agrandissement du Foyer des pionniers de Hearst comprend six nouvelles chambres avec deux lits chacune.

C’est très semblable aux chambres existantes. Par contre il va y avoir un demi-mur qui va assurer un peu plus d’intimité , affirme la directrice générale du Foyer des pionniers, Nathalie Morin.

Lorsqu’il va accueillir ses résidents additionnels l’été prochain, le Foyer des pionniers devra embaucher du personnel supplémentaire.